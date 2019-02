VIDEO. Principalele momente ale Galei premiilor OSCAR® 2019

Spre deosebire de alte ediţii, Gala Premiilor OSCAR® 2019 s-a remarcat printr-o mare diversitate a laureaţilor și un oarecare echilibru în distribuirea premiilor. Şi nu a fost singura noutate a acestei ediţii. Pentru prima dată, după 30 de ani, gala nu a avut o gazdă anume, ci mai multe.

Este pentru a doua oară în istoria galei când aceasta are loc fără un prezentator principal. După propunerea făcută lui Kevin Hart în decembrie şi refuzul lui, în urma scandalului privind mesaje anti-gay publicate pe Twitter în urmă cu un deceniu, au fost vehiculate mai multe nume care ar putea prelua acest rol. În ultimă fază, s-a spus că actriţa Whoopi Goldberg ar putea fi gazda-surpriză a ceremoniei.

Lungmetrajul „Green Book”, regizat de Peter Farrelly, este marele câştigător al celei de-a 91-a ediţii a galei premiilor Academiei Americane de Film (AMPAS), care a avut loc duminică seară la Los Angeles. Pelicula a primit trei trofee Oscar - „cel mai bun film”, „cel mai bun actor în rol secundar” (Mahershala Ali) şi „cel mai bun scenariu original” (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly).

Trei trofee au primit şi „Roma” al lui Alfonso Cuarón - la categoriile regie, imagine şi film în limbă străină -, şi „Black Panther”, regizat de Ryan Coogler - pentru design de producţie, cea mai bun coloană sonoră şi cele mai bune costume.

„Bohemian Rhapsody” a primit cele mai multe trofee - 4 - pentru „cel mai bun actor în rol principal” (Rami Malek), „cel mai bun montaj”, „cel mai bun mixaj de sunet” şi „cel mai bun montaj de sunet”.

Queen şi Adam Lambert au deschis ceremonia Oscarurilor cu piesa "We will rock you", care a ridicat publicul în picioare. Invitaţii au cântat şi ei cel mai cunoscut refren al trupei.

Primul premiu al galei i-a fost înmânat Reginei King, pentru cel mai bun rol secundar feminin în "If Beale Street Could Talk" - o mamă disperată care îşi susţine fiica însărcinată, în vreme ce tatăl copilului său este închis pe nedrep pentru viol. Intepretarea i-a adus şi Globul de Aur. A fost prima sa nominalizare la Oscar, la o categorie la care a avut adversare redutabile, precum Amy Adams, Rachel Weisz şi Emma Stone.

Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a revenit lui Mahershala Ali. Este vorba despre câştigătorul de acum doi ani al aceleiaşi categorii. Acum a fost răsplătit pentru rolul din "Green Book", pentru care a mai câştigat şi Globul de Aur şi premiul BAFTA. Intră în pielea unui celebru pianist de culoare, într-o perioadă în care rasismul se manifesta violent.

Filmul, bazat pe povestea reală a muzicianului Don Shirley şi a şoferului său alb, a luat troferul şi pentru cel mai bun scenariu orginal.

Iar cel pentru cea mai bună adaptare pentru marele ecran i-a revenit filmului regizat de Spike Lee, "BlacKkKlansman" - o altă poveste inspirată din fapte reale. Un poliţist afro-american se infiltrează cu succes în organizaţia Ku Klux Klan locală cu ajutorul unui evreu, care îi devine lider.

Lady Gaga şi Bradley Cooper au oferit o intepretare emoţionantă a melodiei "Shallow" din filmul "A Star is Born". Câteva minute mai târziu, Lady Gaga a urcat din nou pe scenă, pentru că a obţinut Oscarul pentru cea mai bună melodie originală.

Anul trecut, marele câştigător al premiilor Oscar a fost „The Shape of Water” al mexicanului Gillermo del Toro, cu patru trofee, inclusiv pentru „cel mai bun film” şi „cel mai bun regizor”.

Scandalul celor 4 categorii. Academia Americană de Film a transmis la începutul lunii că anunţurile pentru patru categorii - cea mai bună imagine”, „cel mai bun montaj”, „machiaj/coafură” şi „cel mai bun scurtmetraj live action” - vor fi transmise la TV cu o întârziere, din cauza pauzelor de publicitate. Acest lucru a stârnit un val de nemulţumiri, numeroşi cineaşti catalogând decizia drept o insultă. AMPAS a oferit lămuriri, spunând că este vorba despre o serie de dezinformări, şi a afirmat că trofeele vor fi înmânate în formatul obişnuit.

Un număr de 7.902 membri ai Academiei au votat câştigătorii, anunţaţi de peste 40 de staruri ale cinematografiei, între care s-au aflat Javier Bardem, Daniel Craig, James McAvoy, Brie Larson, Charlize Theron, Jennifer Lopez şi Chris Evans.

Gala premiilor Oscar de anul acesta a fost produsă de cineaştii Donna Gigliotti, premiată de Academie pentru „Shakespeare in Love”, şi Glenn Weiss, regizor recompensat cu 14 trofee Emmy.

Etichete:

,

,

,

,