O comemorare a avut loc miercuri, la monumentul funerar din localitatea Mihăileşti, unde în urmă cu 19 ani a avut loc unul dintre cele mai grave accidente produse în România, explozia unui camion încărcat cu azotat de amoniu în urma căreia 18 persoane şi-au pierdut viaţa, printre care şi şapte pompieri şi doi jurnalişti, iar alte 13 victime au ajuns în stare gravă la spital.

Pentru apropiaţii victimelor, tragedia de la Mihăileşti a rămas o rană deschisă.

"Este greu, era un copil exemplu. Un exemplu de ordine şi disciplină. Mă răscoleşte foarte mult, este foarte greu! Îi ducem lipsa! Este greu, foarte greu! Nu aş dori la nimeni. Durerea prin care au trecut aceşti părinţi... nu o doresc nimănui! Nicio generaţie să nu treacă prin ce au trecut părinţii victimelor! Să nu se mai întâmple aşa ceva, eu cred că se putea preveni", a declarat Elena Oprea, verişoara lui Romeo Necula, unul dintre pompierii decedaţi în urma exploziei de la Mihăileşti.

Iar pentru părinţi, cei 19 ani trecuţi de la tragedie au fost greu de suportat, scrie News.ro

"Sunt 19 ani de durere şi traumă. Vă daţi seama....eu am sperat că nu rezist atât, dar Dumnezeu a hotărât să mă mai ţină! Dacă Dumnezeu aşa a hotărât, eu am luat calea credinţei. Scrie la cărţi: 'vai de părinţii care îşi îngroapă copiii'. Avea 35 de ani atunci, era sergent. Dimineaţa urma să iasă din serviciu şi m-au anunţat că nu mai e în viaţă. Nu e uşor şi nu a fost uşor! E din ce în ce mai rău. În primul rând, e durerea lui, iar noi nu mai suportăm ca bătrâni, avem boli, ne cedează şi corpul. Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu că mai am un copil, aşa mi-a zis şi preotul. Dumnezeu i-a cerut sufletul, viaţa merge înainte!", a spus Neculai Necula, tatăl pompierului decedat Romeo Necula.

Pe data de 24 mai 2004, la ora 5,50 în comuna Mihăileşti, pe DN2, la 32 de kilometri sud de Buzău, a avut loc o explozie puternică în urma accidentului unui autotren care transporta 20 de tone de azotat de amoniu. Un crater cu adâncime de 6,5 metri şi un diametru de 21 metri s-a format în jurul locului exploziei, iar bucăţi de metal au fost aruncate pe o rază de 200 de metri, afectând acoperişurile mai multor case din zonă. Bilanţul victimelor a fost 18 morţi (dintre care şapte pompieri, trei localnici şi doi jurnalişti) şi 13 răniţi grav.

Vinovaţi de producerea dezastrului de la Mihăileşti au fost găsiţi cei trei reprezentanţi ai firmelor care au asigurat transportul şi livrarea azotatului de amoniu: administratorul Ney Transport SRL, Ionel Neagoe, patronul Mihtrans SRL, Mihai Gună, şi fostul director al combinatului Doljchim din Craiova, Ion Gherghe. Aceştia au fost condamnaţi la câte patru ani de închisoare, cu executare, fiecare, şi la plata unor despăgubiri.

Editor : V.M.