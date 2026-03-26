Pericol de explozie pe DN6, în Timiș: TIR încărcat cu azotat de amoniu, implicat într-un accident. Evacuare de urgență și trafic blocat

Data publicării:
Pericol de explozie pe DN6, în Timiș: TIR încărcat cu azotat de amoniu, implicat într-un accident. Evacuare de urgență și trafic blocat

Pericol de explozie pe DN6, în județul Timiș, după un accident în care a fost implicat un TIR încărcat cu azotat de amoniu. Autoritățile au intervenit de urgență și au evacuat zona pe o rază de 500 de metri, în timp ce traficul a fost blocat complet în apropiere de Lugoj.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, în accident au fost implicate două TIR-uri și un autoturism.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU, cu mai multe autospeciale, după ce s-a constatat că unul dintre camioane transporta azotat de amoniu, iar substanța s-a scurs pe carosabil.

Ca măsură de siguranță, autoritățile au evacuat zona pe o rază de aproximativ 500 de metri, în special participanții la trafic aflați în apropiere.

O ambulanță ajunsă la locul accidentului a acordat îngrijiri medicale unuia dintre șoferii implicați, însă acesta a refuzat transportul la spital.

În intervenție sunt implicați și reprezentanți ai Gărzii de Mediu, care monitorizează situația.

Circulația este oprită pe ambele sensuri pe DN6, în zona Lugoj, unul dintre cele mai importante drumuri din vestul țării.

Autoritățile estimează că traficul va fi reluat abia după ce pericolul va fi complet eliminat, iar carosabilul va fi curățat de echipele de intervenție ale DRDP.

Intervenția este în desfășurare, iar zona rămâne sub monitorizare strictă din cauza riscului de explozie.

Editor : Ș.A.

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
4
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Digi Sport
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
camion-3
Accident pe A1 București - Pitești: un camion cu nisip s-a răsturnat la kilometrul 24, traficul este îngreunat pe ambele sensuri
Accident LaGuardia
Au venit primele răspunsuri în urma accidentului de pe LaGuardia, când un avion a intrat într-o mașină de pompieri
Accident avion
O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York. Imagini CCTV ale impactului
BUCURESTI - AVIATIE MAI - ELICOPTERE BLACK HAWK - 24 NOI 2023
Căruță lovită de tren în Miercurea Ciuc: un mort, mai mulți răniți și trafic feroviar oprit
accident autocar galati
Plan roșu în județul Galați: un mort și 14 răniți după ce un autocar s-a răsturnat pe DE 581
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Guvernul discută OUG privind prețul carburanților: măsuri limitate...
d trump face grimasa
Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut...
sorin grindeanu si roberta metsola
Grindeanu duce scandalul din Coaliție la Bruxelles: i-a vorbit...
sistem patriot
Ajutorul militar american destinat Ucrainei, în pericol: Pentagonul...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu avertizează conducerea STB: „Luaţi deciziile pentru care sunteţi acolo şi sunteţi plătiţi. Dacă nu, plecaţi. Toţi!”
UE acuză patru platforme pentru adulți că nu au reușit să împiedice accesul copiilor la conținutul lor
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către Israel, anunță presa de la Tel Aviv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Avion ținut la sol în Bruxelles din cauza crizei carburanților. Dan Alexa și președintele InfoCons, printre...
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Cristina Cioran, declarații despre provocarea de a-și crește copiii singură: „Totul este o luptă!” Alex...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Decizie șocantă"! Selecționerul Turciei a lăsat "mască" o țară întreagă, în ziua meciului cu România
Pro FM
Cine este Ștefan Oprea, iubitul Alexandrei Stan. De patru ani urcă împreună pe scenă, iar acum vor fi...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
Anglia crește vârsta de pensionare la 68 ani. Nemții, la 67 de ani. De ce România e condamnată să facă la fel?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Greșeala pe care o fac toți stăpânii când sună soneria. Gestul tău poate agrava lătratul. Iată ce trebuie să...
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”