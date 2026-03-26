Pericol de explozie pe DN6, în Timiș: TIR încărcat cu azotat de amoniu, implicat într-un accident. Evacuare de urgență și trafic blocat

Pericol de explozie pe DN6, în județul Timiș, după un accident în care a fost implicat un TIR încărcat cu azotat de amoniu. Autoritățile au intervenit de urgență și au evacuat zona pe o rază de 500 de metri, în timp ce traficul a fost blocat complet în apropiere de Lugoj.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, în accident au fost implicate două TIR-uri și un autoturism.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale ISU, cu mai multe autospeciale, după ce s-a constatat că unul dintre camioane transporta azotat de amoniu, iar substanța s-a scurs pe carosabil.

Ca măsură de siguranță, autoritățile au evacuat zona pe o rază de aproximativ 500 de metri, în special participanții la trafic aflați în apropiere.

O ambulanță ajunsă la locul accidentului a acordat îngrijiri medicale unuia dintre șoferii implicați, însă acesta a refuzat transportul la spital.

În intervenție sunt implicați și reprezentanți ai Gărzii de Mediu, care monitorizează situația.

Circulația este oprită pe ambele sensuri pe DN6, în zona Lugoj, unul dintre cele mai importante drumuri din vestul țării.

Autoritățile estimează că traficul va fi reluat abia după ce pericolul va fi complet eliminat, iar carosabilul va fi curățat de echipele de intervenție ale DRDP.

Intervenția este în desfășurare, iar zona rămâne sub monitorizare strictă din cauza riscului de explozie.

