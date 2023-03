Accident feroviar în Teleorman. Mecanicul trenului care a lovit marfarul a fost reținut, apoi pus sub control judiciar

Mecanicul trenului de călători care a lovit o garnitură de marfă în gara din Roșiorii de Vede, luni dimineața, a fost reținut de polițiști. Instanța a decis însă eliberarea lui și cercetarea sub control judiciar.

Mecanicul „a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede, cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale, procurorul dispunând măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 zile, precum și punerea acestuia în libertate”, arată un comunicat al poliției.

Luni dimineața, trenul accelerat care circula pe ruta Arad-București Nord a depășit semnalul „oprire” și a ajuns din urmă un tren de marfă care transporta mașini și l-a lovit violent, ceea ce a provocat deraierea ultimelor trei vagoane ale marfarului.

12 persoane au fost rănite în urma impactului, patru dintre ele fiind transportate la spital. Celelalte opt au fost asistate medical la fața locului.

În trenul de pasageri erau 280 de persoane. 200 dintre ele au fost duse cu microbuze ale ISU Teleorman către stația Roșiori, iar de acolo au urcat în alt tren care să le ducă la destinație.

Mecanicul de locomotivă „a greșit fără niciun dubiu”, a declarat la Digi24 directorul CFR Călători, Traian Preoteasa.

„Mecanicul de locomotivă a depăşit controlat semnalul pe culoarea roşie. Asta e marea lui greșeală. De ce a făcut treaba asta va da explicaţii comisiei de anchetă. Eu am discutat cu mecanicul. Am fost la locul accidentului, am vorbit cu mecanicul de două-trei ori. Prima dată nici el nu și-a dat seama, impactul a fost minor. Cei patru nu au fost loviți din cauza impactului, ci a frânării bruște. Asta a cauzat lovirea, nu impactul”, a spus Preoteasa.

