BAT a setat rezoluțiile până în 2030: 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele companiei care nu implică ardere

Rezoluțiile setate la început de an reflectă schimbări dorite, dar amânate din obișnuință şi comoditate, iar fumatul se regăsește tot mai des, în ultimii ani, pe listele obiceiurilor pe care vrem să le abandonăm. Fumătorii care vor să elimine brusc acest obicei se confruntă adesea cu provocările dependenței de nicotină. În prezent, pe piața produselor cu nicotină există numeroase alternative care pot susține aceste rezoluții de renunțare la fumat.

„Privind calendarul pe care l-am prezentat, anul trecut am rearticulat strategia grupului nostru, deci până anul viitor vrem să ajungem la 25 de milioane de consumatori al produselor noastre fără fum, până în 2030 vrem să avem 50 de milioane și apoi până în 2035 vrem ca jumătate din afacerea noastră să fie în produse fără fum. Așadar, acestea „marele MATRIX” pe care BAT dorește să îl realizeze în următorii 10 ani.” a declarat directorul științific și de cercetare al BAT.

Provocările pe care fumătorii le confruntă în procesul de renunțare la fumat sunt semnificativ atenuate în prezentul tehnologizat: există alternative cu risc redus bazate pe cercetări științifice complexe .

„Cred că cea mai mare provocare este mentalitatea, cred că în trecut nu existau tehnologia și inovația necesare pentru a produce produse fără fum. Existau doar țigări. Unde este (n.r provocarea) astăzi? Putem oferi consumatorilor produse cu tutun încălzit, produse de vapat, produse cu nicotină pentru uz oral și ceea ce trebuie să facem este ca toate părțile interesate, fie că este vorba de autoritățile de reglementare, de mass-media, de organizațiile de sănătate publică, să fie deschise și să analizeze cu adevărat dovezile privind modul în care oamenii folosesc aceste produse, impactul asupra sănătății rezult din aceste produse și numai făcând acest lucru cred că vom crea mediul în care reducerea efectelor nocive ale fumatului se poate dezvolta cu adevărat.” a mai adăugat James Murphy, directorul științific BAT.

Reducerea riscurilor asociate fumatului a devenit un subiect intens dezbătut în urmă cu zece ani, când principalii producători economici din categoria tutunului au investit în cercetarea şi inovarea produselor cu risc redus care pot înlocui țigările. Rezoluțiile sunt deja fixate pentru următorii zece ani în ceea ce privește a lume fără fum, iar cheia schimbării stă în baza de informații cumulate şi actualizate despre diminuarea efectelor nocive ale fumatului.

Un spațiu virtual de colaborare asupra tranziției către un viitor mai bun și o lume fără fum este Omni (The Omni™), platforma lansată anul de BAT, ce își propune să aducă în noul an un alt nivel de conștientizare asupra alternativelor cu risc redus și efectele consumului lor.

„Ambiția noastră cu platforma Omni este că nu vrem să fie doar o chestie a BAT. Ne-ar plăcea să devină o platformă la care să se poată alătura toate părțile interesate și să genereze o discuție. De aceea anul acesta am lansat-o, am creat site-ul web, iar anul viitor vrem să devină un nou instrument social, astfel încât să începe să adunăm atenția în jurul Omni, deoarece dorm să auziți toate poveștile venite din toate părțile despre impactul produselor fără fum asupra pieței.” a fost propunerea lui James Murphy.

Cu ajutorul acestui motor de comunicare şi cu integrarea inteligenței artificiale, rezoluțiile par mai aproape de realitate

„Consider că inteligența artificială joacă un rol cheie în asamblarea datelor de piață, astfel încât, dacă ne uităm la România, de exemplu, am putea crea un instrument cu inteligență artificială care ar putea analiza modul în care românii folosesc produsele cu tutun și produsele alternative cu risc redus și apoi să aplice acest lucru la unele dintre modelele noastre de studiu a populației pentru a ne oferi informații foarte rapide despre impactul benefic al portofoliului nostru din România asupra sănătății publice.” a adăugat în încheiere directorul Științific și de cercetare al BAT.