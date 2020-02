Scandalul rasist de la Ditrău s-a încheiat cu sancționarea victimelor. Cei doi brutari singalezi, după ce au fost umiliți și discriminați de localnici, au primit vestea de la patronul de brutărie că vor fi retrași din producția de pâine și li se vor găsi alte posturi. Omul de afaceri a luat această decizie pentru a mai calma spiritele din localitate. A fost ședință azi la Ditrău, pe tema celor doi cetățeni din Sri Lanka, angajați la fabrica de pâine. 300 de localnici împreună cu autoritățile locale și județene au încercat să găsească o soluție la scandalul cu tentă rasistă ce a izbucnit săptămâna aceasta și care a revoltat o țară întreagă. Concluzia? Localnicii îi vor trimite o petiție patronului de brutărie pe care sunt supărați că nu oferă condiții de muncă decente.

Ședința de la casa de cultură din Ditrău, județul Harghita, a început cu „Tatăl Nostru”, rugăciune rostită la chemarea preotului catolic, care a fost în fruntea celor care s-au răsculat împotriva celor doi singalezi. 300 de localnici s-au strâns acolo în această dimineață pentru a rezolva problema celor doi cetățeni din Sri Lanka, angajați cu acte în regulă la brutăria din comună. La întâlnire au participat şi deputatul UDMR Bende Sandor, dar şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

„Nemulţumirea mea a plecat de la ce am văzut în alte părţi, după ce am văzut ce probleme poate face această migraţie. Vin, distrug, fac probleme, noi nu asta am vrut. Proprietarul brutăriei e de-al nostru, brutăria e a noastră, pâinea e a noastră, pentru că o cumpărăm. Noi nu vrem să facem o problemă din asta. Nu vrem să facem nimic rău, pentru că asta ar avea consecinţe”, a spus un participant.

„Vreau doar să spun că până acum au venit doi migranţi şi vor mai veni încă cinci. Şi am mai auzit că sunt şi alte firme care vor aduce alţi doi, trei, patru. Acum sunt atâţia. Dar ce facem peste trei, cinci ani? Cine o să ne mai apere copiii, bătrânii - proprietarii brutăriei? Or să ne apere aşa cum nu au venit astăzi aici”, a spus un alt localnic.

„De ce nu are angajaţi? Pentru că noi care am lucrat acolo nu am fost plătiţi, nu am fost oameni. Am muncit uneori şi 24 de ore pentru acelaşi salariu. Şi atunci se întreabă de ce nu găseşte angajaţi”, a spus un fost angajat al brutăriei.

Primarul comunei spune că a încercat să găsească o rezolvare a conflictului.

„Așa am promis, că vom face luni o petiție către șeful brutăriei în care vom cere, nu noi, ei, eu voi mediatiza. Vom depun petiția oamenilor cu cerințele oamenilor de a schimba muncă lor. Eu știam de problema conflictului dintre oameni și angajatori. Nu știam de ce a reieșit această problemă cu angajații din Sri Lanka. Sunt foarte mulți oameni care s-au reîntoarce la această firmă. Sunt localnici, firma este locală. S-ar întoarce dacă s-ar schimba acolo modul de comportament al șefului brutăriei”, a spus la Digi24 primarul din Ditrău, Puskas Elemer.

„Pentru cei doi muncitori ne asumăm să îi relocăm, nu vor mai participa direct la producţia de pâine, ci vor fi doar ajutoare”, a fost mesajul transmis de patronul brutăriei, care nu a participat la ședință, localnicilor din Ditrău.

Miercuri, aproximativ 200 de localnici din Ditrău, în frunte cu preotul romano-catolic Bíró Károly, s-au adunat în faţa primăriei, nemulţumiţi că fabrica de pâine din localitate a angajat doi muncitori din Sri Lanka. Oamenii au susţinut că le e teamă ca la ei în comună „să nu vină un val de migranţi”.