Premierul Florin Cîțu a declarat joi, la Digi24, că își va respecta promisiunea de a merge în această vară în Vama Veche, în contextul în care au fost anunțate noi măsuri de relaxare, între care ridicarea restricțiilor de circulație pe timp de noapte.

Întrebat de imaginile care au apărut în spațiul public și care-l surprindeau în Mamaia, filmând pescărușii, Florin Cîțu a explicat că a mers pe plajă pentru că a dorit să vadă cum arată porțiunea extinsă din stațiune și că în mod sigur va reveni pe litoral, pentru că a promis că va merge în Vama Veche.

"Nu văzusem marea de un an de zile, chiar n-am ajuns și voiam să văd cum arată plaja extinsă la Mamaia. Știți foarte bine că acolo plaja a fost extinsă cu 250 de metri și chiar voiam să văd cum arată. E foarte mare și arată foarte bine. Sunt sigur că românii se vor bucura de ea.



"Am promis că merg în Vamă și acum că am ridicat restricțiile de noapte, vă spun că este și un motiv egoist. Pentru că am ridicat restricțiile de noapte, am promis că merg, deci acum trebuie să mă duc neaparat în Vamă să stau toată noaptea", a spus Cîțu. "Până la urmă a ieșit și motivul pentru care am ridicat restricțiile de noapte", a glumit premierul, la Digi24.

Pe 1 Mai, Florin Cîțu le-a transmis un mesaj românilor aflați pe litoral. El a spus că va merge și în Vama Veche și le-a mulțumit pentru că s-au vaccinat împotriva COVID-19.

„Vă promit că ne vedem vara aceasta și în Vamă. Vă mulțumesc că ați ales să vă vaccinați. Doar așa revenim la all-nighters (petreceri care țin toată noaptea, n.r.)”, a scris atunci Florin Cîțu pe Facebook, după ce mai mulți tineri aflați în Vama Veche l-au chemat pe premier acolo.

