CNSU a adoptat o hotărâre prin care propune prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând cu 12 februarie. De asemenea, în anexa hotărârii CNSU se stabiliește cum este calculată incidența cazurilor pe ultimele 14 zile, incluzând și focarele, care până acum nu erau luate în calcul. Măsurile trebuie aprobate în ședința de Guvern.

„Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.02.2021”, se arată în hotărârea CNSU.

Anexa care o însoțește prevede păstrarea acelorași măsuri aflate acum în vigoare – purtarea obligatorie a măștii, interzicerea evenimentelor private, închiderea restaurantelor la interior, a teatrelor și cinematografelor în zonele în care incidența trece de 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile.

Calculul incidenței „se realizează prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 1600. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru seîntreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate”, se arată în anexă.

Nu mai este prevăzută și excluderea focarelor din spitale și instituțiile de îngrijire, care era până acum în vigoare.

Introducerea focarelor în calculul incidenței a fost anunțată de șeful DSU Raed Arafat săptămâna trecută, la Digi24.

„Începând cu următoarea Hotărâre de Guvern, CNSU a decis că și focarele vor fi introduse, la solicitarea Ministerului Sănătății și a INSP. Nu vom mai scoate unele focare din calcul, ceea ce înseamnă totuși o creștere a incidenței, pentru că vor intra și focarele”, a spus Arafat.

Este vorba despre focarele din spitale și din centrele de îngrijire, care nu erau puse până acum în calculul incidenței, a precizat el.

Premierul Florin Cîțu spunea însă sâmbătă că nu este de acord să fie schimbat modul de calcul al ratei de incidență, așa cum vrea Ministerul Sănătății, dacă nu sunt argumente științifice pentru a face această modificare, în condițiile în care cifrele de acum arată o gestionare bună a pandemiei, cu măsuri care au ținut cont de actuala formulă de calculare a ratei de incidență.

„Dacă există analiza care să ne arate că în ce s-a făcut până acum au fost deficiențe și ele pot fi schimbare, merg în direcția de modificare, dar ce a fost făcut până acum a fost făcut bine. Ne uităm la cifre, la faptul că în România numărul de cazuri la ATI rămâne sub 1.000, ne uităm la apelurile la 112, ne uităm la informații și vedem că am gestionat bine această pandemie. Deci nu văd în acest moment de ce am schimba calculul. Pot să existe alte analize la Ministerul Sănătății, care să demonstreze contrariul. Le aștept, dar orice modificare trebuie să meargă în direcția simplificării”, a punctat Florin Cîțu.

Descarcă Hotărârea CNSU și anexa Hotărârii CNSU.

