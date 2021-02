Premierul Florin Cîțu nu este de acord cu schimbarea modului în care se calculează rata de incidență. Noi săgeți către Vlad Voiculescu

Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbătă că nu este de acord să fie schimbat modul de calcul al ratei de incidență, așa cum vrea Ministerul Sănătății, dacă nu sunt argumente științifice pentru a face această modificare, în condițiile în care cifrele de acum arată o gestionare bună a pandemiei cu măsuri care au ținut cont de actuala formulă de calculare a ratei de incidență. Florin Cîțu a trimis din nou sâmbătă săgeți către Ministerul Sănătății și a recunoscut că are discuții în contradictoriu cu Vlad Voiculescu, dar susține că nu ar fi vorba despre tensiuni și că nu ia în calcul „în acest moment” remanierea.

„Pentru a schimba ceva, trebuie să vedem cum a funcționat ce am avut până acum. Până acum, totul a funcționat bine. Dacă există fundamentare științifică pentru a modifica ceva, sunt gata să o vadă. În același timp, sunt adeptul unor modificări pentru o simplificare. Dacă o modificăm pentru a face lucruri mai complicate, nu susțin”, a declarat premierul, întrebat dacă este de acord cu modificarea modului de calcul al ratei de incidență prin includerea focarelor, așa cum propune Ministerul Sănătății.

„Dacă există analiza care să ne arate că în ce s-a făcut până acum au fost deficiențe și ele pot fi schimbare, merg în direcția de modificare, dar ce a fost făcut până acum a fost făcut bine. Ne uităm la cifre, la faptul că în România numărul de cazuri la ATI rămâne sub 1.000, ne uităm la apelurile la 112, ne uităm la informații și vedem că am gestionat bine această pandemie. Deci nu văd în acest moment de ce am schimba calculul. Pot să existe alte analize la Ministerul Sănătății, care să demonstreze contrariul. Le aștept, dar orice modificare trebuie să meargă în direcția simplificării”, a punctat Florin Cîțu.

Focarele de COVID-19 din spitale și centrele de îngrijire vor fi incluse în calculul incidenței coronavirusului, începând de săptămâna viitoare, a spus vineri seara, la Digi24 șeful DSU, Raed Arafat. „Începând cu următoarea Hotărâre de Guvern, CNSU a decis că și focarele vor fi introduse, la solicitarea Ministerului Sănătății și a INSP. Nu vom mai scoate unele focare din calcul, ceea ce înseamnă totuși o creștere a incidenței, pentru că vor intra și focarele în calcul”, a spus Arafat. El a adăugat că măsura va intra în vigoare după ce va ieși hotărârea de guvern în acest sens, la mijlocul săptămânii viitoare.

Formularul cu acordul părinților pentru testarea elevilor. Florin Cîțu: Ministerul Sănătății „s-a grăbit"

O altă temă în legătură cu care premierul nu și-a ascuns divergențele cu Vlad Voiculescu este legată de formularul prin care părinții sunt rugați să-l completeze și să-l trimită la școlă pentru a-și da acordul pentru testarea elevilor. Florin Cîţu a că Ministerul Sănătăţii s-a grăbit să pună pe site acel formular prin care părintele îşi dă consimţământul.

„Cineva s-a grăbit să pună acel document în spaţiul public, pentru că am văzut şi comunicatul Ministerului Educaţiei care spune altceva, spune exact ce este în ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Sănătăţii. Vor fi situaţii excepţionale când vor fi aceste teste. Nu testăm pe toată lumea din prima zi. Sunt persoane cu copii care vor avea simptome şi atunci va trebui să fie completat acel formular, nu trebuie să vină lumea cu formularul completat la şcoală. Ar trebui să citim comunicatul Ministerului Educaţiei în acest sens şi acolo se dau detalii şi ordinul comun semnat de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii”, a subliniat premierul.

Și ministrul educației a lăsat să se întrevadă, vineri seara, la Digi24, că există neînțelegeri cu Ministerul Sănătății pe tema formularului de consimțământ cerut părinților pentru testarea elevilor care prezintă simptome de COVID. În timp ce Ministerul Sănătății recomandă părinților să ducă formularul semnat încă din prima zi de școală, Ministerul Educației spune că acest lucru nu e legal. Ar fi legal, spune ministrul Sorin Câmpeanu doar în cazul copiilor cu simptome. Până luni departamentul juridic al ministerului va mai analiza situația, a spus Cîmpeanu la Digi24.

„Şi până acum am avut această situaţie. Aveam copii care dacă aveau simptome, la trei copii într-o clasă, se închidea clasa. Nu trebuie să reinventăm ceea ce am făcut până acum, a funcţionat foarte bine şi vom merge în continuare pe aceleaşi criterii. (...) Detaliile sunt în ordinul comun şi din ce ştiu eu Ministerul Educaţiei a comunicat sau va comunica exact pe această temă astăzi ca să fie foarte clar pentru toată lumea ce se întâmplă cu aceste formulare”, a punctat Florin Cîţu.

Florin Cîțu: „Nu există tensiuni. Da, ne mai contrazicem”

„Nu există tensiuni. Da, ne mai contrazicem, pentru că cred că informaţiile întotdeauna n-ajung la noi în acelaşi timp”, a spus Florin Cîțu, întrebat dacă are o relație tensionată cu ministrul sănătății.

„Dar sunt câteva lucruri la care eu ţin foarte mult. Campania de vaccinare eu o văd într-un mod pozitiv, nu sunt adeptul măsurilor punitive, când vine vorba despre o campanie de vaccinare care are ca scop să aibă câţi mai mulţi oameni vaccinaţi. În acelaşi timp, este adevărat că dacă există încălcări flagrante ale modului în care noi am decis să facem aceste vaccinări, atunci cei responsabili trebuie să răspundă. Eu până acum nu am primit informaţii că ar exista aşa ceva. Repet, obiectivul nostru este de a vaccina câţi mai mulţi români în perioada cea mai scurtă. Deci asta ar trebui să fie obiectivul şi pe acest lucru ar trebui să ne concentrăm”, a completat premierul, menționând astfel un alt subiect în care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu Vlad Voiculescu.

În ceea ce priveşte modul de gestionare al tragediei de la Matei Balş, Florin Cîțu a spus că încă așteaptă un raport final. „Aştept raportul final de la Ministerul Sănătăţii, cum o să am acest raport, să ieşim public şi o să vă spun care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm, dar în acest moment nu am această informaţie”, a fost răspunsul lui Flori Cîţu, întrebat fiind cum apreciază că a gestionat Ministerul Sănătăţii situaţia în urma incendiului de la Institutul „Matei Balş”.

Premierul a fost rugat să comenteze și informațiile care au apărut în spațiul public în legătură cu o eventuală remaniere, din moment ce există contradicții în relația cu ministrul sănătății.

„Nu iau în calcul remanierea în acest moment. Nu sunt scandaluri. E o coaliţie nouă, care vine după câţiva ani de zile de campanie electorală, dar e o coaliţie care devine din ce în ce mai puternică în fiecare zi şi cred că bugetul va consolida această coaliţie”, a spus Florin Cîțu.

