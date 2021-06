Doi polițiști de frontieră din Maramureș s-au rătăcit aproape de granița cu Ucraina și au fost căutați toată noaptea

Doi polițiști de frontieră de la Vişeu de Sus au fost dați dispăruți, luni seara, în Munţii Maramureşului. Ei au fost găsiți dimineață într-un adăpost pe raza localității Borșa.

Luni seara, mai multe echipaje de salvamontişti, voluntari, poliţişti, jandarmi și angajați ai ISU au pornit în căutarea celor doi polițiști.

Poliţiştii trebuiau să predea schimbul colegilor în jurul orei 17.00, dar nu au mai ajuns la punctul de întălnire. Zona lor de patrulare este una cu acces foarte dificil şi aproape de frontiera cu Ucraina. Pentru că nu nu au ajuns nici până la ora 21.45, s-a dat alarma şi s-a dispus începerea căutărilor.

„În data de 31.05.2021, o patrulă formată din doi poliţişti de frontieră din cadrul S.P.F. Vişeu de Sus, care executa misiuni specifice de supraveghere a frontierei într-o zonă montană greu accesibilă, (zona Borşa) nu s-a întors din misiune la ora stabilită şi nu a putut fi contactată prin mijloacele de comunicaţii aflate în dotare”, spunea, luni seara Iulia Stan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei.

Unul dintre cei doi poliţişti de frontieră este angajat de aproximativ un an de zile la Secţia Vişeu de Sus, după ce a terminat şcoala de subofiţeri. Cel de-al doilea are experienţă în poliţia de frontieră, fiind şi el de aproximativ un an de zile la Vişeu de Sus.

Confrom Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, cei doi au fost găsiți marți dimineața, în jurul orei 6.00. Ei se aflau într-un adăpost, în apropierea frontierei cu Ucraina, pe raza localității Borsa. „Din cauza ceții dense, colegii noștri s-au rătăcit și găsind adăpostul au rămas acolo. Colegii sunt bine, iar în momentul de față sunt pe traseul înspre sediul sectorulului Vișeu de Sus”, au transmis polițiștii de frontieră.

Editor : G.M.