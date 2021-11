În 30 de ani de democrație, România a pierdut peste 15 la sută din populație din cauza emigrației. Oamenii au plecat, pe rând, pentru a-și reface familiile, pentru salarii mai bune, pentru condiții mai bune de muncă, pentru demnitate, iar mai nou, pentru a le asigura copiilor șansa la un sistem de educație performant. Experții spun că părinții nemulțumiți de cum se face școală în România sunt dispuși să renunțe la salarii mari și la rostul pe care și l-au făcut în România, cu gândul la viitorul copiilor lor. Vor școli bune pentru ei și nu le găsesc în România.

„Nu a fost ușor deloc, aveam 40 si ceva de ani Am plecat așa, cu sufletul îndoit, speram să regret în fiecare zi, dar din ce văd că se întâmplă, mă felicit în fiecare zi că am avut totuși curajul să plec cu trei copii, din care doi mici, unul de un an jumătate-doi, celălalt de trei ani”, spune Sorin Șarba, un român care a emigrat.

Sorin Șarba spune că deși i-a fost greu să o ia de la zero, într-o țară străină, a avut întotdeauna în minte destinul copiilor săi: a lăsat în țară părinții și o afacere prosperă și s-a mutat în 2014 într-un oraș de 50.000 de locuitori din sud-estul Irlandei. Hotărârea a luat-o când fiul său cel mare era în clasa V-a.

Rezistența la schimbare

„Supriza mea neplăcută a fost rezistența la schimbare a părinților și dorința lor de a face parte dintr-un sistem corupt, de fapt, susținând atențiile, micile aranajmanete ca ai lor copii să aibă doi pași mai în față. Eu am dorit pentru copiii mei să crească într-un mediu normal, sănătos și pe puterile lor să facă ce pot”, explică Sorin Șarba.

Recunoaște că a fost dezamăgit că nu a mai găsit locuri la școlile cele mai bune din Irlanda. Dar la șapte ani de atunci, este mândru că fiul său a început o universitate care îi permite ca în ultimii doi ani de studiu să învețe în Singapore, Canada, Elveția sau Japonia, la alegere.

„El a ajuns cu limba engleză destul de precară, dar în toți anii ăștia a evoluat foarte frumos, foarte rapid și a reușit să ia bacalaureatul cu cel mai mare punctaj din școală. Profesorii pe care i-a avut el la o școală slab cotată ar fi profesori de top la școlile private din România”, spune Sorin Șarba.

Cine sunt românii care pleacă din cauza educației

Experții în educație vorbesc despre un nou exod: mii de români care au în jur de 35 de ani, cu studii superioare, care pleacă nu pentru un salariu mai bun, ci pentru a le asigura copiilor acces la educație de calitate.

„Aceștia sunt din acea categorie profesională ambițioasă care s-a împlinit aici, economic au oarecare stabilitate, dar care vor mai mult pentru copiii lor. Ultimul an și jumate a fost o decepție nu numai cauzată de pandemie, dar și de lipsa de speranță în reformarea sistemului de educație”, punctează Oana Moraru, expert în educație.

Mai mult de trei sferturi din declinul demografic suferit de țara noastră în ultimii 30 de ani poate fi pus pe seama migrației, spun specialiștii. Din 1990 până în prezent populația României s-a redus cu 4 milioane.

