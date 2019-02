Jurnal pentru copii. Profesoara care a reuşit în doar patru ani ce alţi profesori nu realizează într-o viață

În doar patru ani, Minodora Tunaru a reuşit ce alţi profesori nu realizează într-o viaţă petrecută la catedră. A găsit formula ideală prin care să respecte programa, dar să o „traducă” pe înţelesul copiilor. Ştie că limba engleză este esenţială pentru generaţia digitală, la fel şi abilităţile dobândite în şcoală, aşa că predă interactiv, foloseşte jocuri la ore şi îşi încurajează elevii să îşi spună părerea, fără teama de eşec. Un nou episod din seria „Profesori pentru viitor”, duminică, de la ora 09:30, la Jurnal pentru copii!

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La prima vedere, Minodora Tunaru nu se distinge printre elevi. Dar, dacă stai să o asculţi, îţi dai seama că tânăra din mijlocul copiilor este de fapt profesoara lor. Are un accent perfect britanic şi puterea de a ţine sub control o clasă de 30 de elevi de liceu, deşi are doar 27 de ani.

Minodora Tunaru - profesoară de engleză: Nu cred că vârsta din buletin reprezintă un avantaj pentru un profesor, cred că totul ţine de atitudine. Copiii vin cu foarte multe provocări şi trebuie să le faci faţă, trebuie să fii spontan în primul rând.

Maria - elevă: Ştie foarte mult cum să intre în minţile noastre şi ştie la ce ne gândim şi ştie cum să ne ţină atenţia captivă.

Orele de engleză sunt un spectacol, în care metodele clasice de predare şi cele moderne se îmbină firesc. Minodora Tunaru trece de la exerciţiile din manual la discuţii libere, adună elevii în mijlocul clasei, îi provoacă la un joc de societate şi inventează activităţi cu avioane de hârtie. La finalul orei, copiii descoperă că totul a fost un pretext ca să înveţe adverbele de timp şi să îşi dezvolte vocabularul. Iar, ca bonus, să se cunoască mai bine pe ei şi pe colegii lor.

Lili - elevă: Este o oră interactivă, adică nu vorbeşte numai dumneaei, nu este doar predat, teorie, aţi înţeles şi la revedere sau doar temă şi atât.

Minodora Tunaru - profesoară de engleză: Mi se pare foarte important să interacţionezi cu ei, să îl iei pe fiecare în parte şi să discuţi ceva. Şi aşa îl faci să fie atent la oră, la lecţie.

Maria - elevă: A încercat să creeze o anumită disciplină, dar prin a crea o prietenie cu noi şi a încerca să ne ţină mereu aproape.

Minodora Tunaru - profesoară de engleză: Nu ar trebui să ştie nimic un profesor bun, din punctul meu de vedere, ar trebui să simtă. Profesorii buni sunt cei care simt că sunt făcuţi pentru asta, dacă nu, e doar o întâmplare faptul că faci parte din acel sistem.

Etichete:

,

,

,