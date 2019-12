Călătorii unei companii low-cost ce trebuiau să ajungă din Belgia la Cluj-Napoca sunt blocați de joi seară pe aeroportul din Liege. Pasagerii au spus că au fost anunțați abia la 2 noaptea că le-a fost anulată cursa. Nouă cursa este programată să decoleze în jurul orei 11.30. Printre pasageri se află și fosta șefă A DNA, Laura Codruța Kovesi.

Unul dintre pasagerii blocați pe aeroportul din Liege a declarat că nu a primit nicio explicație pentru întârzierea de câteva ore. "Noi, cam toți, am ajuns în jurul orei 13:00 în aeroportul din Charleroi. Nu s-a știut nimic. Am primit un e-mail că vom avea o întârziere de 30 de aminute, apoi 3 ore, apoi alte 30 de minute și apoi am urcat în autocar, ne-am îmbarcat iar că să mergem la Liege. La Liege ne-am pus frumos pe scaun după care ni s-a spus că avionul nu mai decolează. Nu știm dacă vom pleca astăzi la ora 11:00."

Știre în curs de actualizare

Editor: I. I.