Reacția Laurei Codruța Kovesi după ce a rămas blocată aproape 20 de ore pe aeroportul din Liege

Procurorul şef european, Laura Codruţa Kovesi, se numără printre cei 180 de pasageri blocaţi de joi seară pe aeroportul din Liege. Kovesi a declarat pentru G4Media că a încercat să contacteze compania aeriană low cost însă „nu a răspuns nimeni”.

"Am ales acest zbor pentru că era cel mai aproape de casă, am dorit să fiu de sărbători cu familia. După ce am făcut check-in ieri la ora 14 pe aeroportul Charleroi, a fost afișat faptul că avionul va avea întârziere de 3 ore. Apoi au anunțat o altă întârziere de înca 3 ore. Majoritatea pasagerilor au sunat la Wizzair, dar nimeni nu a răspuns și din aeroport ni s-a comunicat doar că sunt „probleme operationale”.

Am fost mutați la ora 22 pe aeroportul din Liege unde ni s-a spus că vom pleca în jurul orei 1, dar apoi au anunțat că s-a anulat cursa. Am contactat și eu, și alti pasageri compania aeriană, dar nu a răspuns nimeni. În aeroport nu era nici un reprezentant. În jurul orei 2 noaptea, reprezentanții aeroportului ne-au anunțat că vor căuta cazare la hotel, însă plata hotelului nu era asigurată de companie, fiecare pasager urmând să își plătească cazarea.

Majoritatea pasagerilor au decis să ramână în aeroport, întrucât la prima oră trebuia să fim iar în aeroport. În cele 13 ore petrecute în cele două aeroporturi, am făcut check-in de 2 ori și ne-au verificat bagajele de 2 ori, ultimul control durând peste 2 ore.

Am decis să ramân cu ceilalti pasageri și să încercăm împreună să facem demersuri la compania aeriană și aeroport pentru a lămuri situația noastră. Am fost contactați de consulatul României, de doamna Ecaterina Constantinescu. Ne-a spus că a contactat autoritătile din Liege, aeroportul, Politia și că a încercat să ajute și să ofere asistență".

Călătorii unei companii low cost care trebuiau ajungă din Belgia la Cluj-Napoca sunt blocaţi, de joi seară, pe aeroportul din Liege. Oamenii spun că așteaptă de mai bine de 20 ore. Telespectatorii au spus că au fost anunţaţi abia la ora 02:00, vineri dimineaţă, că zborul a fost anulat.

