Cine sunt polițiștii care au devenit eroi după ce au sărit în lacul Fundeni ca să salveze o femeie

Doi poliţişti din Capitală au devenit în doar câteva minute eroi pentru o femeie aflată în pericol. Ea căzuse într-un lac, iar agenţii, fără să stea pe gânduri, au sărit în apa rece. Au adus-o la mal, de unde a fost preluată de medici.

Sunt imagini filmate în sectorul 2 al Capitalei, pe lacul Fundeni. O femeie leşină în timp ce hrăneşte păsările din zonă şi cade în apă. Un trecător o vede şi sună la 112. În doar câteva minute sunt acolo Ciprian Georgescu și Constantin Petrache. Au fost poliţiştii care au ajuns primii în parc.

Ciprian Georgescu, polițist Secția 9: A trebuit să căutăm, pentru că inițial am fost informați doar că se află o persoană în parc care strigă dupa ajutor, în niciun caz că s-ar afla în apă.

Cei doi lucrează împreună de 15 ani. Când au ajuns pe malul lacului nu au stat mult pe gânduri.

Constantin Petrache, polițist Secția 9: Am zis: Sărim? Imediat, n-am mai stat la discuții. Ne-am uitat dacă este vreo barcă. Am văzut că nu este și am zis că sărim, că n-avem încotro. Femeia plutea și am crezut că nu mai are viață în ea. Și la un moment dat a început să strige: ajutor, foarte încet. Atunci ne-am dezbracat și am intrat în apă.

În mai puţin de un minut, femeia a fost scoasă din lac. A fost dusă de medici la spital, iar cei doi eroi s-au dus acasă, s-au schimbat şi s-au întors la muncă.

Constantin Petrache, polițist Secția 9: Foarte rece apa, dar adrenalina, gândul de a o salva, asta a contat cel mai mult. A fost o chestiune de doar câteva minute. Contează foarte mult fiecare secundă în apă, dacă nu ești salvat la timp... Putea să fie prea tarziu. Era în șoc. S-a speriat când am ajuns la dânsa, doar striga și dădea din mâini.

Poliţiştii salvatori urmează să fie recompensaţi de şefii lor.