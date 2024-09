Toate persoanele din judeţul Galaţi care locuiesc pe albia râurilor şi în zonele cu potenţial de risc la inundaţii vor fi evacuate, potrivit deciziei luate duminică în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU).

Măsura a fost luată în contextul în care judeţul Galaţi se va afla, începând cu ora 20,00, sub avertizare hidrologică şi meteorologică de Cod Portocaliu iar de la ora 00,00 şi până luni, ora 9,00, sub avertizare Cod Roşu de ploi şi inundaţii.

Andreea-Anamaria Naggar, prefect Galați: De ieri ne-am întâlnit în cadrul ședințelor de CJSU și am luat inițial hotărârea să dispunem evacuarea tuturor persoanelor vulnerabile, care nu se pot autoevacua, ănsă având în vedere că acum avertizările sunt în sensul în care vom intra sub cod roșu, am luat hotărârea ca astăzi să se evacueze toate persoanele care au locuință pe albiile râurilor, cât și în zonele cu risc ridicat de inundații. Și până la orele 7,00, cel târziu orele 18,00, toată lumea va trebui să fie evacuată, din păcate.

Încă de sâmbătă, pompierii gălăţeni au mers în teren pentru a discuta cu autorităţile locale, în vederea informării cetăţenilor cu privire la riscurile care pot apărea. În urma acestei acţiuni, au fost identificate toate persoanele vulnerabile, care, în cursul zilei de duminică, vor fi relocate în zone sigure. De asemenea, autorităţile locale au identificat şi spaţii în care pot fi relocate persoanele evacuate.

Mihai Măncilă, primar comuna Pechea: Noi avem pregătit într-un loc bine ferit de inundații, pe un platou betonat, avem pregîtite circa 100 de containere, 100 de module, unde putem să îi cazm pe cei care, dacă se întâmplă să fie iarăși inundații, ca să părăsească locuința. Am mers pe toate zonele și i-am anunțat, cu ISU, am fost și i-am anunțat pe toți care vor să plece.

Echipele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale, vor continua monitorizarea râurilor şi a zonelor expuse inundaţiilor, fiind pregătite să intervină rapid în cazul producerii unor situaţii critice.

În acest scop, SGA Galaţi a dislocat în teren utilaje, staţionate pe podurile cu risc, pentru a se putea interveni cât mai rapid posibil în eventualitatea formării unor blocaje din cauza aluviunilor.

„Avem 1.300 de militari (pompieri, jandarmi şi militari MApN) în teren. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi va dubla tura de serviciu. SGA are utilaje în teren pentru a interveni dacă se va impune la poduri şi podeţe, astfel încât să nu se colmateze aceste zone. Se instituie permanenţă în toate primăriile din judeţul Galaţi. S-au verificat toate sistemele de alarmare şi s-au identificat persoanele vulnerabile care nu se pot autoevacua”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Galaţi, Teodora Diaconiţa.

Totodată, prin hotărâre de CJSU s-a decis ca în 22 de localităţi - Corod, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Vameş (Piscu), Tudor Vladimirescu, Corni, Bereşti, Jorăşti, Băneasa, Târgu-Bujor, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Podoleni (Barcea), Bereşti Meria, Măstăcani, Griviţa şi Suhurlui - să fie suspendate cursurile pentru data de 30 septembrie.

Editor : M.I.