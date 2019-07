Comportamentul atacatorului din Făget, descifrat de expertul Dan Antonescu: A înţeles că e urmărit, că trebuie să se ascundă

Expertul crimonolog Dan Antonescu a vorbit la Digi24 despre atacul din Făget şi despre contextul în care a acţionat acesta. Potrivit expertului, sunt elemente care arată că Ionel Boldea a ştiut după atac cum să se ascundă, dar trebuie făcută o expertiză psihiatrică pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.

"Poate fi o combinaţie între o afecţiune pshiatrică, consum de alcool şi consum de droguri.

Comportamentul lui denotă oarece luciditate, a ştiut să se ascundă, cum să lovească, sunt elemente care vor fi luate în calcul de către comisia de examinare medico-legală psihiatrică. Un astfel de individ trebuie expertizat pentru a se vedea dacă avea discernământ sau dacă l-a pierdut din cauza drogurilor sau a alcoolului", a spus Dan Antonescu.

Potrivit acestuia, reprezintă o agravantă consumul voluntar de droguri sau de alcool.

"Din ce vedem e clar că are nişte probleme, nu ştiu dacă e încă sub influenţa drogurilor sau chiar are probleme psihice. E un comportament aberant, chiar şi comiterea faptelor demonstrează asemenea lucruri. Sunt oameni care comit fapte sub influenţa drogurilor şi când se trezeau la poliţie nu ştiau ce li s-a întâmplat, pentru ei era o pată albă perioada în care au comis faptele.

Un astfel de individ e periculos şi pentru el însuşi, au fost situaţii la debutul unei boli psihiatrice când violenţa s-a manifestat şi asupra altor persoane, şi asupra propriei persoane.



L-a dus mintea să stea ascuns într-un copac, chiar el a declarat asta, după care a furat o maşină şi a stat ascuns acolo. Nu mai avem de-a face cu un comportament care nu are logică, a înţeles că e urmărit, că trebuie să se ascundă şi a ales calea prin care era cel mai greu de găsit. În toată această perioadă el a fost un pericol pentru cetăţeni", a spus Dan Antonescu.

Bărbatul care a ucis un om şi a rănit alţi cinci, în judeţul Timiş, a fost prins azi-noapte. Poliţiştii l-au găsit pe Ionel Boldea în apropierea casei sale din localitatea Bichigi.

Individul a fost căutat 18 ore, după ce a atacat un cuplu, într-un parc din Făget. Din cauza rănilor, bărbatul a murit, iar femeia este în comă la spital.

Suspectul a fugit şi a mai rănit patru persoane, în altă localitate.