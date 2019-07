Imagini de la prinderea atacatorului din Făget. "Nu am vrut, am fost forţat să fac rău, icoana efectiv m-a luat după ea"

Bărbatul care a ucis un om şi a rănit alţi cinci, în judeţul Timiş, a fost prins azi-noapte. Poliţiştii l-au găsit pe Ionel Boldea în apropierea casei sale din localitatea Bichigi.

Individul a fost căutat 18 ore, după ce a atacat un cuplu, într-un parc din Făget. Din cauza rănilor, bărbatul a murit, iar femeia este în comă la spital.

Suspectul a fugit şi a mai rănit patru persoane, în altă localitate.

„O icoană de argint m-a scos din casă şi m-a făcut să fac unele lucruri, am avut o forţă inumană”, a spus el.

„Am stat într-un pom. Maşina e a unui prieten de la Povergina, care e la pescuit. Icoana dintr-o cameră…Icoana care m-a scos afară din casă...m-a scos afară din casă şi m-o făcut să am o forţă inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul…la 6 dimineaţa să mă scoată o icoană…clopote…nu mă agita, că păţeşti rău...icoana care m-a scos afară la 6 dimineaţa…nu mă agresa că mă gândesc rău...nu mă agresaţi că e rău. A fost o forţă inumană. Nu am vrut, dar am fost forţat de situaţie să fac rău. Mi s-a promis un alt aspect…icoana efectiv m-a luat după ea…merg la puşcărie vreo 10 ani, dar mi s-a promis alt aspect. Icoana efectiv m-a luat după ea”, le-a spus Ionel Boldea, în timp ce era încătuşat, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Alin Petecel, şeful IPJ Timiş: „S-a deplasat prin zona împădurită, a stat mult ascuns, iar noaptea a sustras un autovehicul din Povergina”.