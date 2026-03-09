Live TV

Cutremur în judeţul Gorj, duminică seară

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, duminică seară, în judeţul Gorj. 

„În ziua de 08 Martie 2026 la ora 21:53:24 (ora locală a României) s-a produs în OLTENIA, GORJ, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.6km”, anunţă, duminică seară, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. 

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17 km NV de Târgu Jiu, 66 km NE de Drobeta-Turnu Severin, 69 km S de Hunedoara, 84 km S de Deva, 96 km E de Reşiţa, 99 km V de Râmnicu Vâlcea. 

