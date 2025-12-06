Cutremur în România, sâmbătă dimineața, în zona seismică Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs sâmbătă, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la adâncimea de 135,2 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 49 km vest de Focşani, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Braşov, 92 km nord-est de Ploieşti. Cutremurul s-a resimţit local.

În luna decembrie, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini între 2 şi 3,5. Cele mai mari cutremure din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, s-au produs pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

În 2024, cel mai însemnat cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

