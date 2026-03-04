Avertizări cu 25 de secunde înainte de un cutremur. INFP: Nu putem prezice seismele, dar dezvoltăm sisteme de reducere a efectelor

Sistemul de alertare seismică dezvoltat de Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să ajungă în Bucureşti, interval care permite oprirea unor infrastructuri critice pentru reducerea efectelor asupra populaţiei, a afirmat miercuri directorul general al institutului, Constantin Ionescu, potrivit Agerpres.

„Am dezvoltat un sistem de alertare care poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca unda seismică să ajungă în Bucureşti. În acest interval pot fi blocate anumite infrastructuri critice care pot afecta populaţia, precum reţelele de gaze, sau pot fi puse în aşteptare procese industriale în care lucrează mai multe persoane, astfel încât personalul să fie protejat. De asemenea, sistemul permite dirijarea echipelor de intervenţie către zonele afectate şi estimarea numărului de clădiri care ar putea fi avariate într-o anumită localitate. Putem estima numărul de clădiri care au căzut într-o anumită localitate. Avem parteneri nu doar în România, ci şi în proiecte europene şi internaţionale şi putem spune că suntem la acelaşi nivel cu instituţii europene şi mondiale în ceea ce priveşte pregătirea cercetătorilor şi nivelul de cunoaştere”, a declarat Constantin Ionescu, la vernisajul celei de-a V-a ediţii „ReExpoziţia”.

Potrivit acestuia, în general, în ţările cu activitate seismică ridicată, institutele de cercetare dezvoltă instrumente pentru reducerea efectelor cutremurelor, în condiţiile în care acestea nu pot fi prezise cu ore sau săptămâni înainte.

„În România, unul dintre aceste instrumente este sistemul de alertare care poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele seismice să ajungă în Bucureşti. În Japonia, avertizarea poate fi transmisă cu una-două secunde înainte, iar în Mexic cu aproximativ 70 de secunde. Sistemul din România este operaţional din 2013 şi este utilizat în special pentru protejarea infrastructurilor critice, contribuind astfel la reducerea impactului asupra populaţiei în cazul unui cutremur puternic”, a adăugat Ionescu.

Directorul general al INFP a explicat că, în prezent, cutremurele nu pot fi prezise, însă cercetarea seismologică urmăreşte reducerea efectelor acestora.

„Toată lumea se uită către noi ca să prezicem cutremurele sau ca să spunem când va veni următorul cutremur, lucru care nu se poate realiza în acest moment. Prin activitatea de cercetare pe care o desfăşurăm la Institut şi prin studiul propagării undelor seismice din hipocentru către suprafaţa pământului încercăm să dezvoltăm instrumente care să reducă efectele cutremurelor asupra populaţiei şi construcţiilor, astfel încât impactul să fie cât mai mic, de exemplu prin reducerea numărului de clădiri prăbuşite sau avariate şi a persoanelor afectate. Tot ceea ce facem la institut, inclusiv măsurătorile realizate prin reţeaua de staţii seismice, contribuie la îmbunătăţirea standardelor în construcţii. Standardele existente sunt solide, iar dacă sunt respectate, construcţiile şi infrastructura industrială ar trebui să reziste”, a adăugat Constantin Ionescu.

În opinia sa, conştientizarea este foarte importantă, inclusiv prin familiarizarea populaţiei cu cutremurele de magnitudine mai mică, astfel încât oamenii să ştie cum să reacţioneze şi unde să se adăpostească în cazul unui seism mai puternic.

„În acest sens, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă are un rol important, iar institutul desfăşoară activităţi de informare şi educaţie, în special pentru elevi, în cadrul programelor Şcoala Altfel şi al altor activităţi educaţionale”, a mai spus directorul general al INFP.

Competiţia „ReExpoziţia” se numără printre campaniile de informare pe care Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale le derulează cu scopul de a consolida responsabilitatea individuală în ceea ce priveşte protecţia financiară a locuinţelor în faţa dezastrelor. Prin acest proiect, compania aduce în atenţia publicului, prin intermediul fotografiei, impactul fenomenelor naturale extreme asupra comunităţilor şi contribuie, printr-un demers cultural şi educaţional, la formarea unei culturi a pregătirii.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a organizat miercuri, la Artmark, vernisajul celei de-a V-a ediţii "ReExpoziţia", competiţia de fotografie dedicată conştientizării impactului dezastrelor naturale asupra locuinţelor şi comunităţilor din România.

Evenimentul, organizat la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, a reunit reprezentanţi ai autorităţilor, ai instituţiilor implicate în gestionarea riscurilor de dezastre şi ai mediului de asigurări, alături de câştigătorii competiţiei din acest an.

Ajunsă la cea de-a cincea ediţie, „ReExpoziţia” a reunit, până în prezent, peste 300 de participanţi din întreaga ţară, numărul înscrierilor crescând de la o ediţie la alta.

Editor : Ș.R.