Declarație șocantă a atacatorului de la Craiova: Îi pare rău pentru fata ucisă, dar pentru tânărul rănit „îi pare rău, dar mai puțin”

Tânărul înjunghiat în Grădina Botanică din Craiova de un elev de 16 ani s-a trezit din comă după ce zeci de oameni, impresionați de cazul său, au mers la spital să doneze sânge. Băiatul a făcut declarații care demontează afirmațiile criminalului. Surse Digi24 susțin că victima le-ar fi spus medicilor că stătea pe o bancă alături de prietena sa în momentul în care ar fi fost atacat de la spate și că nici nu îl cunoaște pe agresor. La audieri, atacatorul a recunoscut că a ucis-o pe fată și spune că îi pare rău, însă pentru tânărul aflat în spital, mai puțin.

Mărturisirea tânărului a uluit pe toată lumea, inclusiv pe avocatul acestuia.

Florin Ciocoiu, avocat: A spus că-i pare rău pentru fată, la care am rămas puțin blocat, și doamna procuror și eu și zic: și pentru băiat? Da, îmi pare rău și pentru el, dar mai puțin.

În fața valului de indignare a oamenilor care se întreabă cum a fost posibil un asemenea atac într-un loc public, intervine și primarul Craiovei, cu declarații halucinante.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei: Un psihopat care, atenție, nu era craiovean! A venit de la el din comună special să ucidă pe cineva. Ucigașul a premeditat această crimă. Nu-i cunoștea. A venit special ca să omoare pe cineva. Să știți că orașul Craiova nu este mai nesigur decât este Timișoara. Unde iată, avem și acolo o crimă, iar ucigașul nu a fost prins, chiar dacă au existat camere de luat vederi.

Declarația a fost făcută înainte ca polițiștii să-l rețină pe suspectul dublei crime de la Timișoara.

Medicii luptă în continuare să-i salveze viața tânărului.

Cristina Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova: Este nevoie de sânge și de mult sânge, de produse de sânge pentru stabilizarea acestui pacient. Starea băiatului este, în continuare, una critică, se află, în continuare, internat în clinica de terapie intensivă a spitalului nostru. Prognosticul este, în continuare, rezervat, este stabilizat, primește tratament complex, susținut de terapie intensivă, a fost politransfuzat, este monitorizat permanent și supravegheat și îngrijit și tratat de acea echipă multidisciplinară.

În ajutorul lui, s-au mobilizat zeci de oameni care au venit să doneze la spitalul din Craiova. Cei mai mulți nu-l cunosc pe băiat, dar au fost îngroziți de drama petrecută chiar în mijlocul orașului.

-Nu l-am cunoscut. Am auzit de pe rețele, am văzut și am venit pur și simplu. Este cumplit. Și eu am un copil și nu... Adică e ceva de nedescris.

-Dramatic. Ceva ce n-am cuvinte.

-Nu-l știm pe băiat, dar am venit să facem un gest umanitar. E ceva strigător la cer. În ce țară trăim? La ce ne așteptăm?

Adriana Turculeanu, directorul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Craiova: Numărul celor care au fost sensibilizați de acest eveniment neplăcut este foarte mare, pentru a-l ajuta pe acest tânăr. Și lucrul acesta face ca aceste zile sa fie deosebite. Este nevoie de sânge. În permanență avem nevoie de sânge.

Atacatorul, un tânăr de 17 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.