Elevii romi de la o școală din Iași ar fi fost izolați. Reacția președintelui CNCD

Acuzații grave de discriminare la o școală din Iași. Elevii romi ar fi izolați, după ce în unitatea lor de învățământ au fost mutați mai mulți copii de la o școală cu pretenții din oraș. Conducerea ar fi decis ca pauzele să se ia la intervale diferite pentru ca cei de la școală de elită să nu se întâlnească cu cei mici de etnie romă. Decizia ar fi fost luată la presiunea părinților.

Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a declarat la Digi24 că există o prezumție de discriminare și că va demara o procedură din oficiu.

„Am aflat din presă, noi încă nu am înregistrat această sesizare. Astăzi vom demara din oficiu o procedură. (...) Locurile pentru romi în clase vin ca să compenseze dezavantajele cu care se confruntă comunitatea romă de ani de zile. Nu poate să intre în competiții un copil care vine dintr-o zonă defavorizată cu unul care poate să mergă la meditații”, a declarat Csaba Asztalos, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

„De ce avem clase în care 80% sau 100% sunt copii romi, când avem reguli și legi foarte clare de prevenire a segregării etnice sau sociale. De ce avem această practică în școli? Începând de la clasele pregătitoare intră copiii cu părinții cu posibilități, iar în celelalte clase copiii cu probleme sociale, monoparentale, în special în zona etnică. De ce nu impunem reguli ca la Timișoara, unde constituirea claselor se realizează în ordinea alfabetică.



Trebuie să vorbim cum s-a ajuns să avem 80% elevi de etnie romă. Nu pot să justific aceste lucruri că am pauze diferite, pentru că intru în zona unei prezumții de discriminare. Cum am mutat aceste clase. Aducem argumente de parcă s-a întâlnit hoțul cu primăvara. Cum se face că acolo unde am o serie de clase, tocmai toți copiii se nimeresc cu probleme sociale sau provenind dintr-o clasă sau școală”, adaugă Csaba Asztalos.



Potrivit asociației Partida Romilor “Pro Europa”, un etaj al Școlii Gimnaziale „Ion Neculce” din Iași, unde ar fi înscriși preponderent elevi de etnie romă, este folosit de elevi din învăţământul primar de la Şcoala „Titu Maiorescu”, iar reprezentanţii comunităţii rome din Iaşi acuză că elevii romi au pauze la ore diferite, pentru a nu interacţiona cu ceilalţi elevi.

La Școala „Ion Neculce” din Iași sunt înscriși mai ales elevi de etnie romă, iar în unele cazuri clasele sunt subdimensionate, cu 13-15 elevi, pe când la Școala “Titu Maiorescu” aflată la doar câteva sute de metri, clasele au depășit efectivele maxime de elevi sau s-au creat clase noi, potrivit aceleiași surse. Reprezentanții comunității rome din Iași au acuzat că un etaj de la „Ion Neculce“ este folosit de elevi din învăţământul primar de la „Maiorescu“ și ca elevii romi au pauze la ore diferite, pentru a nu interacționa cu ceilalți elevi, potrivit sursei citate.

