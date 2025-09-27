O fetiță de 8 ani dintr-o localitate din județul Cluj a fost strangulată cu o sfoară de un coleg de clasă. Fata a ajuns la spital cu multiple răni în zona gâtului, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Incidentul a avut loc în școala din localitatea Soporu de Câmpie, județul Cluj.

Fetița de 8 ani este elevă în clasa a II-a și ar fi fost strangulată de un coleg de clasă într-una dintre pauze.

La scurt timp de la incident, la fața locului a fost solicitat de urgență un echipaj medical, iar fetița a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din Cluj, cu multiple răni în zona gâtului. Aceasta a rămas internată pentru îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a confirmat incidentul și transmite că a deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs agresiunea.

Conform Inspectoratului Școlar Cluj, la nivelul conducerii unității de învățământ au fost demarate procedurile specifice, în urma sesizărilor pe care le-a primit directorul școlii referitoare la situațiile de bullying și agresiuni fizice semnalate.

De asemenea, reprezentanții Inspectoratului Școlar Cluj au comunicat că vor fi aplicate și măsuri.

Editor : C.S.