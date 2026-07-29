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Decret controversat în Franța: Elevii pot fi obligați să schimbe școala din cauza comportamentului părinților

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elevi, excursie
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Un elev din învăţământul primar, gimnazial sau liceal din Franţa, ai cărui părinţi afectează grav funcţionarea normală a unităţii de învăţământ poate fi obligat, de acum înainte, să se transfere la o altă şcoală, potrivit unui decret publicat miercuri. Măsura are ca scop protejarea cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea într-un climat şcolar tensionat.

În anul şcolar 2024–2025 au fost raportate patru incidente grave la fiecare 1.000 de elevi din învăţământul primar, ceea ce reprezintă o uşoară scădere faţă de anul precedent. Cele mai multe incidente au fost violenţe verbale (45%), iar în aproximativ o treime dintre cazuri acestea au fost comise de membri ai familiilor elevilor. În 61% din cazuri, principalele victime au fost angajaţii unităţilor de învăţământ, transmite News.ro.

Contestată de sindicate, măsura se aplică şi în situaţiile în care comportamentul unui membru al familiei, în legătură cu şcolarizarea elevului, reprezintă un risc clar pentru siguranţa sau sănătatea unui membru al comunităţii educaţionale.

Potrivit decretului publicat în Jurnalul Oficial, directorul şcolii va sesiza directorul academic al serviciilor naţionale de educaţie (Dasen), care, după un dialog cu părinţii elevului, poate solicita primarului radierea elevului din şcoala respectivă şi înscrierea acestuia la o altă unitate de învăţământ din aceeaşi localitate.

În cazul colegiilor şi liceelor, Dasen, sesizat de directorul instituţiei, va putea transfera direct elevul la un alt colegiu sau liceu, tot după o discuţie cu părinţii acestuia. Pentru elevii transferaţi este prevăzut un „sprijin pedagogic, educaţional şi social consolidat” până la sfârşitul anului şcolar în curs.

La sfârşitul lunii iunie, proiectul de decret a stârnit numeroase critici din partea unor sindicate ale profesorilor şi organizaţii ale părinţilor, atât în privinţa principiului măsurii, cât şi a modului de aplicare şi a consecinţelor asupra copiilor: imaginea pe care aceştia şi-o vor forma despre şcoală, ruperea legăturilor cu colegii şi prietenii etc.

La începutul lunii iulie, sindicatele profesorilor şi reprezentanţii părinţilor au părăsit o reuniune cu Ministerul Educaţiei, în semn de protest faţă de proiect. „Sancţionarea unui copil pentru faptele părinţilor săi este inacceptabilă”, a transmis atunci Federaţia Consiliilor Părinţilor de Elevi (FCPE).

Potrivit unui studiu publicat în februarie de serviciul statistic al Ministerului Educaţiei, în anul şcolar 2024–2025 au fost raportate patru incidente grave la fiecare 1.000 de elevi din învăţământul primar, ceea ce reprezintă o uşoară scădere faţă de anul precedent.

Cele mai multe incidente au fost violenţe verbale (45%), iar în aproximativ o treime dintre cazuri acestea au fost comise de membri ai familiilor elevilor. Principalele victime au fost angajaţii unităţilor de învăţământ (61%).

În ultimele luni, ministrul francez al Educaţiei, Édouard Geffray, a făcut din „îmbunătăţirea climatului şcolar” una dintre priorităţile mandatului său, invocând în circulara de început de an şcolar „necesitatea revenirii la un climat de civilizaţie, prea des afectat de comportamentul unor elevi şi, uneori, chiar al unor părinţi”.

Editor : M.I.

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