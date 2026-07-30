Primăria comunei Ciurila, din județul Cluj, a obținut nota 10 la securitate cibernetică, fiind singura dintre cele aproape 2.500 de instituții publice evaluate care a înregistrat punctajul maxim. Programele nu pot fi instalate fără aprobarea administratorului, accesul la anumite site-uri este blocat, iar angajații sunt instruiți să raporteze orice mesaj suspect.

Într-o perioadă în care tot mai multe instituții publice sunt vizate de atacuri cibernetice, Primăria comunei Ciurila, din județul Cluj, a devenit un exemplu în ceea ce privește protejarea sistemelor informatice.

Administrația locală a fost desemnată cea mai sigură instituție publică din România din punctul de vedere al securității cibernetice, după ce a obținut nota maximă, 10, în ediția din luna iulie a Barometrului Digital.

Primăria Ciurila a fost singura instituție din țară care a obținut acest rezultat, dintre cele aproape 2.500 de instituții publice evaluate.

Performanța a fost obținută în urma aplicării unor măsuri stricte pentru protejarea sistemelor informatice. Deși are doar 14 angajați, primăria colaborează cu o firmă specializată în securitate IT.

Instalarea oricărui program pe calculatoarele instituției se face numai cu aprobarea administratorului, iar accesul la anumite site-uri este blocat.

Angajații au fost, de asemenea, instruiți să raporteze imediat orice e-mail sau link suspect, astfel încât eventualele tentative de atac informatic să poată fi prevenite.

Reprezentanții administrației locale susțin că investițiile în securitatea cibernetică sunt esențiale atât pentru protejarea datelor cetățenilor, cât și pentru buna funcționare a serviciilor publice.

Măsurile adoptate au făcut ca primăria unei comune din Cluj, cu numai 14 angajați, să obțină cel mai bun rezultat dintre toate instituțiile publice analizate.

Editor : Ș.A.