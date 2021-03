Poliția explică eșecul operațiunii de salvare a ostaticilor din Onești: Una dintre victime l-a lovit pe agresor și l-a enervat

Forțele de ordine implicate luni în rezolvarea cazului de luare de ostatici din Onești au prezentat filmul evenimentelor, motivând acțiunile lor. Chestorul Alexandru Scurtu, șeful SIAS, a declarat într-o conferință de presă, că în timpul negocierilor s-a produs „un declic”, când una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor, moment în care acesta din urmă a devenit violent. Totodată, aceștia au precizat că nu au putut colabora cu soția agresorului, deoarece ea l-a susținut pe soț în toate demersurile lui.

Comisar-șef de poliție Gheorghe Cristian, director adjunct al Direcției Investigații Criminale: “Primul apel care a sosit la 112 a fost efectuat la 11.47 de către un bărbat care a sesizat că are o problemă din cauza unui litigiu, amenințând că are un cuțit. Apelul a fost transferat de STS la Poliție, însă la momentul preluării apelului acesta s-a întrerupt. Cu toate acestea, operatoarea de la poliție a transferat apelul către colegii din teren.

În urma informațiilor primite, primul echipaj a ajuns la fața locului la 11.52, respectiv la 5 minute după sesizare.

La ora 11.55, în urma raportării făcute de primii polițiști ajunși la fața locului, s-a dispus constituirea unui grup operativ format din 17 polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacău, Serviciului de Ordine Publică, un negociator precum și o echipă de intervenție din cadrul SAS Bacău. S-a deplasat și adjunctul șefului Poliției Mun. Onești, precum și alți polițiști din această structură.

A fost informat și procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești care a ajuns la fața locului.

Adjunctul șefului poliției Mun. Onești a inițiat primele discuții cu bărbatul în cauză, având în vedere că îl cunoștea, căutând soluții de calmare a acestuia până la sosirea negociatorului de la IPJ Bacău.

Pe parcurs, adjunctul Poliției Mun. Onești a încercat detensionarea situației prin convingerea autorului că-i va pune la dispoziție o hotărâre definitivă a instanței pe care cel în cauză o solicita. Ulterior, la fața locului a ajuns și șeful poliției municipale.

Negocietarul IPJ Bacău precum și polițiștii de intervenții din SAS au ajuns la fața locului la ora 13.53. Din acel moment, negocierea cu bărbatul în cauză a fost preluată de negociatorul IPJ Bacău.

Din datele existente la acest moment vă pot transmite faptul că negociatorul a fost chemat de urgență la serviciu, acesta fiind în liber. Celălalt negociator era în concediu medical. La nivelul structurii sunt 2 negociatori.

La ora 14.01 a fost solicitat sprijinul ISU Bacău. La fața locului a ajuns o autoscară și un echipaj mefical SAJ. Ulterior a ajuns și un echipaj SMURD.

La ora 14.38, agresorul a reapelat la 112 și a sesizat că are în locuință două persoane legate. A solicitat să i se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro iar în cazul în care aude mișcare în scara blocului sau prin fața blocului va trece la executarea celor două persoane care se aflau în posesia sa.

În acadrul acestui apel, operatorul de la 112 a solicitat cu una dintre cele două persoane sechestrate iar telefonul mobil a fost preluat de unul dintre bărbați, care a precizat că este sechestrat în apartament și că a fost amenințat că va fi ucis dacă se aude vreo mișcare pe stradă sau la ușă. Acest apel s-a derulat pe parcursul a 5 minute și 41 de secunde.

În continuare, în paralel cu aceste activități, polițiștii au discutat și cu soția autorului, care însă a declarat că își susține soțul în toate demersurile sale. Nu am avut un partener în familia acestuia.

La ora 16.39, cel în cauză a apelat din nou 112 cerând să i se facă legătura cu persoane mai importante din sistemul de stat, întrucât nu are nevoie de poliție. Acest apel s-a derulat pe parcursul a aproximativ 12 minute și 45 de secunde, timp în care operatorul de la 112 a încercat să-l calmeze, pondereze pe cel cu care vorbea”.

Citește și: Primele imagini cu dialogul dintre agresorul de la Onești și Poliție. Discuția, plină de amenințări cu moartea la adresa ostaticilor

Moraru Ștefănuț Marius, agent șef adjunct, negociator: “Am urmărit detensionarea situației, reducerea nivelului de anxietate și stabilirea unui echilibru între planul emoțional și rațional al agresorului.

În jurul orei 16.55 s-a produs un declic, chiar dacă situația era sub control. Exista o comunicare între negociator și agresor. Am observat mișcarea siluetelor agresorului și a unui ostatic în balconul apartamentului și am auit zgomote și țipete din terior, fapt care ne-au adus indicii clare că în interior s-a produs o agresiune”.

Scurtu Alexandru, chestor de poliție, directorul SIAS: „Simt nevoia de a clarifica în mod sintetic ceea ce înseamnă gestionarea unei situații de criză din perspectiva Poliției Române.

(...)

Relevant în acest sens este că persoanele care încercau fie să ia legătura cu agresorul fie să intre în vorbă sau să fie martori la locul incidentului au declarat că nu au putut fi prezente la fața locului.

(...)

La ora 16.55 este foarte important acest moment pentru că în momentul procesului de negociere colegul meu reușise să-l stabilizeze, în sensul că începuse să coopereze. Dar la 16.55 s-a produs un declic. Una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor, moment în care acesta și-a schimbat comportamentul și a devenit foarte violent, lovind în stânga și în dreapta.

Prima echipă care a ajuns la 13.53 era poziționată la etajul 2 al blocului, echipată cu echipament de protecție balistică armament și dispozitive de distrugere a sistemelor de închidere. De ce a durat deschiderea ușii mai mult? Pentru că dincolo de sistemele de închidere ale ușii, cele două iale, avea și o scară proptită între ușă și peretele opozabil ușei, fapt care a îngreunat închiderea căii de acces în locuință.

Operatorii au folosit inițial cartușe de cauciuc care au lovit mâna agresorului și l-au făcut să scape arma. Un alt operator a tras cu pușca.

Intervenția forțelor de ordine s-a realizat imediat ce zgomotul și strigătele din apartamentul vizat au făcut să se înțeleagă că deja agresorul a trecut la fapte”.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Citește și: Martor la intervenția de la Onești: Polițiștii erau în față scării și stăteau, râdeau de parcă își spuneau glume

"Comportamentul violent al agresorului nu era previzibil"

Gheorghe Moroșan, în vârstă de 68 de ani, avea patru condamnări anterioare faptelor de luni, când a luat ostatici doi muncitori care făceau lucrări de reparații la apartamentul din care fusese evacuat.

Avea condamnări din 1987, 1991, 1993 și din 2010, ultima din Italia pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

Din toate aceste date, polițiștii spun că nu au prevăzut un comportament violent.

„Mai mult, verificările care s-au făcut la familie, mediile frecventate nu spuneau nimic că el ar putea avea acest declic, această explozie, nimic care să motiveze acest gest. De altfel, așa cum au menționat și colegii, la un moment dat fusese aduc într-un punct favorabil situației, pentru că acceptase să intre în contact cu noi și să vadă documentele”, spun reprezentanții Poliției Bacău.

De asemenea, au fost făcute verificări și la medici, dar nimic nu i-a condus pe polițiști la concluzia că, la un moment dat, Gheorghe Moroșan va putea să se exteriorizeze într-un asemenea fel.

Citește și: Unde s-a greșit în intervenția de la Onești. Psiholog criminalist: Se așteaptă în maniera retro să se dea ordin. Ca la Caracal

Unul dintre momentele bune în cadrul negocierilor a fost cel în care adjunctul Poliției Onești a discutat cu el.

„Nu era prieten, ci locuia la 2 – 3 blocuri cu agresorul. Îl cunoștea din vedere, și-a dat masca jos în momentul în care a vorbit cu el. A fost un pas bun, un tampon care a diminuat ostilitate din partea agresorului”, au mai spus reprezentanții Poliției.

Din păcate, operațiunea de negociere a eșuat, în final, iar în jurul orei 19.00 agresorul i-a ucis pe cei doi muncitori.

Chestorul de poliţie Florentin Ion Brăcea a recunoscut eșecul forțelor de ordine spunând: "Nu ne-am fi aflat aici dacă polițiștii din Bacău și-ar fi făcut treaba ca la carte. Cei care au greșit, cu siguranță că vor plăti".

Citește și: CTP, despre asasinul de la Onești: Autoritățile îi au pe conștiință pe muncitorii uciși. Nu am văzut niciun fel de măsură profesionistă

Editor : Alexandru Costea