Poliţistul care i-a spus Alexandrei să nu mai ţină linia ocupată: Nu mă simt vinovat

Polițistul care i-a spus Alexandrei să nu mai țină linia ocupată neagă acuzațiile că ar fi tratat-o cu indiferență pe fată. Bărbatul spune că și-a dat seama că adolescenta era într-adevăr în pericol și că și-a alertat imediat colegii.

Nu este vina lui că a durat atât de mult până când a fost găsită casa în care era sechestată Alexandra, a declarat Vasile Florescu, la România TV.

Reporter: Dacă e o victimă, de ce o mai suni înapoi?

Vasile Florescu: Într-adevăr, sunt unii care au o vină. Dar cum mi s-a zis mie, că am o atitudine refractară, pai nici prin cel mai mic gând nu mi-a trecut aşa ceva, mai ales când mi-a zis că e răpită şi violată, mi-a zis că e şi bătută. Se cunoaşte în vocea omului, plângea.

Reporter: Plângea?

Vasile Florescu: Sigur că da. Nu sunt de ieri de azi. Nu am avut nici cea mai mică intenţie să nu iau în considerare apelul fetei. Nu mă simt vinovat. Am conlucrat apoi cu cei de la Judiciară, ne-am uitat pe hartă cum să o găsim mai repede. Aici, la judeţ. Ce activităţi au făcut cei de la Caracal habar nu am.

Discuția dintre polițist și Alexandra

Polițist: Hai, ce vrei?

Alexandra: Am fost răpită și violată. M-a luat...

Polițist: Unde ești, mă?

Alexandra: În Caracal, în Caracal!

Polițist: În Caracal, unde?

Alexandra: În Caracal...

Polițist: Bine, bine, stai acolo. Rămâi acolo că îți trimit eu echipaj, dar nu mai ține linia ocupată.

Alexandra: Vine și mă bate iară. M-a violat!

Potrivit surselor, polițistul de la IPJ Olt i-a spus de trei ori Alexandrei să rămână unde se afla, în condițiile în care era răpită și legată cu sârmă.

Același polițist, după o oră de la această discuție, a sunat la STS să întrebe cum se face localizarea unui apel pentru că nu știa. Această conversație a durat circa 10 minute.

Citește și:

Fostul șef la Poliției Caracal spune că Alexandra i-a indus în eroare. Fata însă, le indicase cartierul și detalii din zonă

Crimele din Caracal. STS: Aplicația de localizare a fost deschisă de poliție la o oră după apelurile la 112. S-a cerut sprijinul STS

Crimele de la Caracal. Raport MAI: Primul responsabil, polițistul care a preluat apelul Alexandrei la 112

Editare web - Georgiana Marina