Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut după ce a furat un geamantan din gară

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reţinut luni după ce a furat troller-ul unei persoane, în Gara Arad, informează News.ro.

Surse apropiate anchetei afirmă că poliţiştii de la Transporturi, din Arad, au fost sesizaţi de persoane aflate în holul caselor de bilete că un bărbat a sustras un bagaj tip troller, conţinând mai multe bunuri personale, după care s-a deplasat înspre platoul staţiei CFR, fiind oprit de agenţii de pază.

Bărbatul a tulburat grav ordinea şi liniştea publică, adresând ameninţări agentului de securitate, ceea ce a făcut necesară folosirea spray-ului iritant lacrimogen, afirmă sursele citate.

„La observarea poliţiştilor din cadrul SJPT Arad, autorul a fugit, fiind imobilizat şi încătuşat la aproximativ 150 de metri de statia CF Arad”, mai susţin aceleaăi surse.

Autorul este nepotul lui Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal condamnat pentru răpirea şi uciderea a două adolescente în urmă cu şase ani.

Prejudiciul, în valoare de 1.000 de lei, a fost recuperat în totalitate.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru furt şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, el aflându-se în arestul IPJ Arad.

