VIDEO exclusiv. Momentul în care atacatorul din Brăila lovește doi oameni pe șoseaua de centură

Au apărut primele imagini cu atacul din Brăila. Este vorba de momentul în care tânărul de 20 de ani loveşte în plin doi oameni pe centura oraşului. Imaginile au un puternic impact emoţional.

Pe filmare se vede clar cum şoferul schimbă brusc banda de mers şi apoi vânează doi oameni care circulau pe marginea drumului.

10 oameni au ajuns la spital cu răni grave după ce un individ de 20 de ani a înjunghiat un om şi a intrat cu maşina în două grupuri la interval de câteva minute. Un atac a avut loc pe şoseaua de centură şi apoi cel de al doilea la mall-ul din Brăila.

„Eram în zona caselor și am auzit zgomot, am crezut că a picat cineva, s-a auzit destul de puternic, și apoi fost rumoarea aceea, mi-am dat seama ulterior din ce cauza. M-am dus să văd ce s-a întâmplat și am văzut acea mașină oprită în uși. Era un individ întins pe jos, oarecum incoerent, multă lume zice că drogat. Am înțeles că l-au scos niște oameni din mașină, au folosit violență”, a povestit un martor la Digi24.

Bărbatul a fost scos din mașină de oamenii aflați în fața mall-ului. Tânărul striga și părea incoerent, potrivit martorilor.

„Trebuie să curgă sânge pentru țara asta”, striga el.

