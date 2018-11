Atac în serie la Brăila. Martor: „Am văzut la câțiva metri victime, aia era situația șocantă”

Nouă persoane au fost rănite după ce un bărbat de 20 de ani a înjunghiat un om, a urcat într-o mașină și a rănit alte 8. Lucian Căprariu, unul dintre martorii incidentului de la mall-ul din Brăila, a povestit la Digi24 cum s-au petrecut lucrurile.

„Eram în zona caselor și am auzit zgomot, am crezut că a picat cineva, s-a auzit destul de puternic, și apoi fost rumoarea aceea, mi-am dat seama ulterior din ce cauza. M-am dus să văd ce s-a întâmplat și am văzut acea mașină oprită în uși. Era un individ întins pe jos, oarecum incoerent, multă lume zice că drogat. Am înțeles că l-au scos niște oameni din mașină, au folosit violență”, a spus el.

„Inițial l-am văzut pe acesta pe jos, nu mi-am dat seama, și după vreo jumătate de minut am văzut la câțiva metri victime, aia era situația șocantă”, a adăugat el.

Lucian Căprariu a mai spus că incidentul a avut loc la intrarea spre supermarket a mall-ului, la o oră de vârf, când la mall era multă lume.

„Oamenii au fost sepriați și apoi au fost indignați: putea fi practic oricine, eu am fost la un minut de poate o tregedie personală, nu știu. Noroc că a fost o zonă cu două șicane, nu pe direct, că ar fi fost foarte grav, plus că au fost doi piloni de beton care l-au înfrânat”, a mai spus martorul ocular.

