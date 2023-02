Examenele prevăzute de noua lege a educației ar putea fi discriminatorii. Președintele CNCD: Ridică foarte multe probleme de inechitate

Noua lege a educației ar putea ridica multe probleme de inechitate, dacă se merge pe formula în care o parte dintre elevi vor fi admiși pe un tip de evaluare, iar alții pe un altul, este de părere președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Invitat la interviurile Digi24.ro, Csaba Asztalos spune că există o diferențiere între elevi în aceste legi și că o altă problemă este că nu există o evaluare unitară în clasele 5-8.

„Nu am văzut nici eu proiectul de lege, dar din ce am citit în presă și eu am fost destul de categoric anul trecut, când au apărut proiectele domnului Cîmpeanu. Pun și eu întrebarea – 10% dintre elevi vor intra pe baza unui tip de examen și 90% pe baza unui alt tip de examen? Adică deja există o diferențiere – 10% vor intra pe examenele de la evaluarea națională și 90% vor intra pe examenele organizate separat de licee separate cu subiecte elaborate de minister, deci până la urmă vor fi corectate de nu știm cine.

Să zicem că se organizează aceste lucruri, dar vom avea în aceeași clasă sau școală elevi care au fost admiși pe două tipuri de examen diferite, subiecte diferite, barem diferit. Problema este că în clasele 5-8 noi nu avem o evaluare unitară, deși avem niște reguli, copilul între clasele 5-8 se pierde. Acum nu mai avem nici teze în anumite școli. Eu sunt susținătorul tezelor unice naționale în clasele 5-8, în care cel puțin o dată pe an, la anumite materii pe care le considerăm importante, să avem o teză unică națională. Adică în aceeași zi toți copiii de clasa a cincea dau o teză unică națională la matematică pe subiecte date de Ministerul Educației, corectate cum se corectează la evaluarea națională și atunci nu mai vindem iluzii copiilor în 5-8, care în unele școli sunt cu zece pe linie și ajung la evaluarea națională și se dau cu capul de pereți.

Atunci, având această evaluare vom putea și să clasificăm școlile, să vedem unde avem probleme. Dar putem să introducem această teză unică la nivel național pe care putem să o luăm în considerare, ulterior, la admiterea în liceu. Să evaluezi copilul nu doar într-un moment T0, ci să văd cum a parcurs în perioada claselor 5-8.

Ridică foarte multe probleme de inechitate. Sistemul nostru școlar este ca un RCA care stabilește un standard minim. Pe lângă acest standard minim pe care îl asigură școala, mare parte este, practic, piața meditațiilor. Pentru că cei care au resurse, își trimit copiii la meditații. Cei care nu au, intră în dezavantaj, se acumulează aceste dezavantaje. Cum sunt și elevi care pot și fac performanță și fără meditații, dar ei sunt excepții”, a spus Csaba Asztalos la interviurile Digi24.ro.

Întrebat dacă noua lege a educației este discriminatorie, Asztalos a spus:

„Asta spune CCR, că ei au competența să judece. Dar, repet, nu înțeleg – 10% dintre copii intră pe un tip de examen, cu subiecte diferite la evaluare și 90% intră în aceeași clasă pe alt tip de examen. E doar o întrebare. Dacă putem să punem în balanță și că sunt situații echitabile și că e comparabil cum se intră, atunci e ok, mergem mai departe. Nu trebuie să fii expert în drept sau în discriminare”.

