Fost șef al Poliției Rutiere, despre cazul șoferului cu mașina înmatriculată în Suedia: Dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs

Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere, susține că șoferul căruia i-au fost date jos plăcuțele mașinii cu mesaj injurios la adresa PSD, i-a fost întocmit dosar penal și i-a fost reținut permisul de conducere nu ar avea niciun argument pentru a contesta măsurile luate de polițiști împotriva sa, deoarece există o diferență între numerele de înmatriculare și cele de înregistrare. Fostul șef al poliției nu își explică însă de ce șoferul, care a mai fost oprit de patru echipaje de poliție și lăsat să își continue drumul, nu a fost sancționat până acum.

„Dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs. E vorba de o convenție încheiată la Viena în 1968, unde la capitolul circulație în traficul internațional spune că autovehiculele care circulă în traficul internațional, deci ca să putem decela puțin, înseamnă trecerea cel puțin a unei granițe, în aceste condiții autovehiculul trebuie să fie înmatriculat.

Nu cred că din Suedia până aici a venit cu plăcuțele care sunt de fapt înregistrate. Haideți să facem distincție între înmatriculare și înregistrare. Dacă dumneavoastră aveți număr de înmatriculare personalizat cu București și cu niște litere și apăreți prin Bulgaria, Ungaria și un număr, credeți că în Bulgaria aveți vreo șansă? Nu. Imediat v-ar reține plăcuțele.

Mai mult decât atât. Când prezentați un certificat de înmatriculare care este pe numele dumneavoastră și are anumite caractere și mai departe cel care vă controlează vede că, de fapt, sunt alte indicative, nu vi se pare că ceva e în neregulă? Asta pe de o parte.

Devreme ce în convenția asupra circulației internaționale spune foarte clar că un autovehicul trebuie să aibă o literă de identificare, o cifră și ulterior o grupare de litere persoanlizate, noi despre ce discutăm? Cred că am luat-o razna cu toții”, a declarat Lucian Diniță pentru Digi24.

Adriana Nedelea: În opinia dumneavoastră, încadrarea e una corectă?

Lucian Diniță: Habar nu am, nu știu ce încadrare s-a făcut. Eu doar văd ce e în media.

Adriana Nedelea: E a patra oară când îl oprește poliția. I s-a verificat numărul, nu s-a întâmplat nimic. Încercăm să înțelegem dacă legea se aplică așa cum ar trebui.

Lucian Diniță: Da, corect. Aici trebuie să recunosc că sunt carențe majore. Tot în mediul online am văzut că un adjunct al IGPR a dat o dispoziție prin care a făcut precizări. Dar până acum polițiștii rutieri nu au știut în ce condiții se circulă în traficul internațional? Dați-mi voie să nu cred așa ceva.

Adriana Nedelea: Este declarația bărbatului: mi-au dat jos plăcuțele și m-au dus la secția de la Udriște. Acolo, la secție mi-au reținut permisul și mi-au spus că nu am voie să circul în afara Suediei. Nu înțeleg, spune bărbatul, de ce vineri plăcuțele erau valide, iar acum nu mai sunt.

Lucian Diniță: Nu cunoaște legislația internațională. Habar nu are. Asta e problema. Chiar dacă este român, habar nu are de legislația internațională. Am înțeles că are număr de Suedia, da? Deci nu plăcuțele de care vorbim acum, înțeleg că mai are niște plăcuțe de înmatriculare, nu de înregistrare. Înmatricularea nu este asimilată înregistrării.

Adriana Nedelea: Dar el acum ar putea circula cu celelalte plăcuțe?

Lucian Diniță: Cu celelalte, da.

Adriana Nedelea: De ce poliția nu a acționat de la bun început așa?

Lucian Diniță: Eu nu mai pricep. Ori le-a avut pe cele de Suedia și își punea numerele acestea în parcări...Dar așa ceva este incredibil.

Adriana Nedelea: Legal, ar avea argumente pentru a contesta decizia poliției?

Lucian Diniță: Niciun argument.

