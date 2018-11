Incendiu puternic în Chiajna. Locatară: Tot timpul m-am gândit că se va ajunge la ceva

Un incendiu puternic izbucnit vineri a cuprins mansardele a trei blocuri din comuna Chiajna, aflate unul lângă altul şi s-au extins şi la etajul inferior. Nu sunt răniţi, toţi cei aflaţi în clădiri au fost evacuaţi. Dar intervenţia pompierilor este complicată de faptul că nu există hidranţi în zonă. Nu este însă singura neregulă, spune o locatară.

Un martor a declarat că înainte de izbucnirea flăcărilor s-a auzit o explozie într-unul din apartamente și aceasta ar putea să fie cauza incendiului.

"Mă aflam în casă. Am auzit pe scări zgomote, ca un fel de spărturi. O doamnă țipa pe scară. Am simțit mirosul de fum, am auzit că ar fi luat foc ceva. Nu am știut că e atât de grav și ce s-a întâmplat. Am ieșit pe balcon și am văzut că luase foc mansarda. M-am panicat. Am ieșit rapid afară, pentru că m-am gândit că ar fi riscant să stau în casă. O parte din vecini erau afară, nu știu dacă mai rămasese cineva în imobile," povestește una dintre persoanele aflate într-un imobil la momentul izbucnirii incendiului.

Femeia spune că se aștepta la un dezastru pentru că existau mai multe nereguli, dezvoltatorul refuzând să ofere "actele centralei, garanție, detalii despre puţ, despre Enel, pentru că tot timpul eram amenințată."



"Nu știu. Tot timpul m-am gândit că se va ajunge la ceva, pentru că nu a vrut să pună contoare dezvoltatorul. Venea la ușă și cerea bani în funcție de cum îi veneau facturile de curent, pe care le folosea la construcția celorlalte blocuri și a vilelor. Locatarul unei garsoniere de 38 mp nu putea consuma 400 lei curent. Ne punea curentul pe numărul de persoane," spune femeia.

Pompierii întâmpină dificultăți în stingerea incendiului din cauza lipsei hidranților. Au decis să suplimenteze efectivele cu cinci autospeciale. Se vor alimenta cu apă direct din Lacul Morii.



"Sunt convinsă, pentru că există un singur puţ de adâncime. Pentru scoaterea apei se folosește tot curent. Apa nu e potabilă. Am făcut analiza DSP și e infestată cu bacterii," a adăugat locatara.



Deși la acest moment nu mai există riscul extinderii flăcărilor la alte imobile, incendiul nu a fost lichidat. Locuitorii unuia dintre imobilele afectate vor trebui să doarmă în această noapte în altă parte, pentru că nu se poate sta în locuință.



