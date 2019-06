Candidații la conducerea Secției speciale pentru magistrați, la interviu în fața CSM. Ce le-a spus Adina Florea magistraților

În ziua în care USR cere în Parlament desfiinţarea Secţiei Speciale de anchetă a magistraţilor, Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul pentru ocuparea postului de conducere. Trei procurori candidează pentru această funcție, după ce fostul șef al controversatei secții, Gheorghe Stan, a fost numit judecător la Curtea Constituțională.

Este vorba despre Adina Florea, actualul adjunct al secției, Sorin Iasinovschi, procuror care lucrează tot în cadrul secției speciale, încă de la înființarea acesteia, și procurorul militar Bogdan Pîrlog.

Acesta a anunțat însă că nu se poate prezenta astăzi la interviul de la CSM și a cerut o reprogramare.

Pîrlog este procurorul care a deschis ancheta privind violențele de la mitingul diasporei din 10 august. Pe de altă parte, el este în conflict deschis cu secția specială și a cerut în mai multe rânduri, în calitate de reprezentant al unei asociații a magistraților, desființarea acesteia.

De altfel, chiar în proiectul de management depus pentru această candidatură, procurorul spune că principalul său scop, dacă va obține funcția, este să oprească activitatea acestei secții care, în opinia sa, încalcă tratatele internaționale la care România este parte.

Înainte de a intra la interviu, Iasinovschi a spus că secția specială a fost criticată pentru că nu este foarte cunoscută.

„Dacă realitatea ar fi fost cunoscută, n-ar fi fost criticată”, a spus el.

Adina Florea nu a făcut declarații la intrarea în sediul CSM.

Ea a spus, pe de altă parte, în timpul interviului susținut în fața magistraților din Consiliu, că este un procuror independent nu este „aservită politic”.

„Niciodată, în toată activitatea mea profesională, nu am fost aservită politic. Activitatea s-a desfășurat cu respectarea legii, astfel cum am jurat când am intrat în profesie. Niciodată, în activitatea mea profesională nu am desfășurat altfel de activități decât cele care corespund atribuțiilor care guvernează activitatea procurorului. (...) Am fost un procuror independent și sunt independent, indiferent de ce se vehiculează. Nimeni nici nu a încercat să îmi impută vreo idee la ceea ce aș fi putut să desfășor în activitatea derulată din punct de vedere profesional”, a spus Adina Florea.