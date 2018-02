Ce spune premierul Dăncilă despre cererea de revocare a Codruței Kovesi

Premierul Viorica Dăncilă a răspuns întrebărilor jurnaliștilor privind procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, declanșată aseară de ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Dăncilă a spus că nu a discutat cu Tudorel Toader acest raport.

„Nici nu am intenția să discut. Am spus de fiecare dată că justiția trebuie să fie liberă și că nu trebuie nimeni să interfereze în actul de justiție. Am ascultat raportul la televizor, am văzut ce este în raport, am ascultat fiecare punct în parte. Totul trebuie să-și urmeze cursul și nu cred că trebuie ca eu să dau un verdict sau ca altcineva să dea un verdict”, a spus Viorica Dăncilă.

Întrebată cum comentează declarațiile președintelui Iohannis, care a declarat că prezentarea lui Toader nu a fost clară, Dăncilă a spus: Nu depinde ce cred eu sau ce e clar sau ce nu este clar. Cred că în țara aceasta avem Constituție, avem legi și fiecare trebuie să acționeze în acest mod.”

„Nu contează dacă eu susțin sau nu susțin un punct de vedere. Contează ca ceea ce a scris ministrul Justiției în acel raport, dacă este – este adevărat, pentru că ministrul nu poate... înseamnă că toate aceste lucruri sunt îngrijorătoare și că trebuie luată o decizie. Cum va fi luată această decizie nu mă înrebați pe mine, pentru că nu depinde de mine”, a adăugat ea.

Premierul a spus că nu a avut o întâlnire cu președintele pe acest subiect și că nici nu a cerut o astfel de întâlnire.

„Dacă dl președinte solicită să aibă o discuție cu mine, bineînțeles că voi spune da, pentru că așa cum am spus încă din primele zile în care am venit prim-ministru, vreau echilibru, vreau o colaborare bună între Guvern, Parlament și instituția prezidențială”, a spus Dăncilă.

Tudorel Toader a prezentat joi seară un raport de 36 de pagini, ce cuprinde 20 de „categorii de acte şi fapte” - acuzaţii la adresa şefei DNA - și a anunțat că declanșează procedura de revocare a Codruței Kovesi.

Preşedinţia a transmis un punct de vedere după declaraţia lui Tudorel Toader, în care a arătat că preşedintele Klaus Iohannis îşi menţine punctul de vedere privind activitatea DNA şi a conducerii direcţiei.

„În repetate rânduri, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, s-a declarat mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale, punct de vedere pe care și-l menține în continuare”, potrivit unui comunicat de presă.

„Voi urma procedura legală și mă voi prezenta, oricând este nevoie, să răspund, punct cu punct, tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției”, a fost reacția șefei DNA.

După anunţul ministrului Justiţiei, aproximativ o mie de oameni au protestat în Piaţa Victoriei, strigând: „DNA să vină să vă ia”, ”Nu scăpaţi!”, ”Hoţii”, ”Tudorel, demisia!”. Sute de persoane au ieşit în stradă şi în alte oraşe din ţară - Sibiu, Cluj-Napoca, Iaşi sau Braşov - pentru susţinerea Laurei Codruţa Kovesi şi a Direcţiei Naţionale Anticoruptie.