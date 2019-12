Cei 7 agresori ai jandarmeriței de la protestul 10 august au primit închisoare cu suspendare

Cei 7 bărbați acuzați că au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 au fost condamnați închisoare cu suspendare, pedepsele dispuse de Judecătoria Sectorului 1 fiind între 1 an și 2 ani și 8 luni, decizia nefiind definitivă. Tânăra jandarm trebuie să primească 10.000 euro daune, relatează Mediafax.

Cei șapte agresori ai femeii jandarm de la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Sectorului 1 la închisoare cu suspendare pentru ultraj.

Pedepsele dispuse de instanță sunt cuprinse între 1 an și 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia poate fi atacată.

Doi dintre aceștia au fost condamnați și pentru uz de armă fără drept, cei care au furat arma Ștefaniei Nistor.

Bărbații nu mai au voie să participe pentru 5 ani la proteste, la adunări publice sociale, culturale sau sportive.

Instanța a mai dispus ca inculpații să presteze muncă în folosul comunității în cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la Administraţia Cimitirelor sau Crematoriilor Umane sau în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare sau la Arhiepiscopia Bucureştilor.

Aceștia mai sunt obligați să îi plătească Ștefaniei Nistor, jandarmului agresat, 10.000 de euro daune morale.

Jandarmeria anunța că Ștefania Nistor are fractură de coloană, ea părăsea spitalul, alergând, după câteva zile

Femeia ce făcea parte din forţele de ordine ale Jandarmeriei a fost lovită de mai mulţi protestatari în 10 auguat 2018. Ea a fost prinsă în mulţime alături de un alt coleg jandarm, fiind loviţi de mai mulţi protestatari. Alţi protestatari au intervenit, însă, şi au făcut scut, pentru a-i apăra pe cei doi jandarmi.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

La scurt timp, Jandarmeria a anunțat că femeia a fost internată cu suspiciune de fractură la coloana cervicală. Însă a fost externată după câteva zile.

În spaţiul public au apărut critici la adresa ei având în vedere că, iniţial, reprezentanţii Jandarmeriei au anunţat că are o fractură de coloană pentru ca, după doar câteva zile, jandarmeriţa să părăsească spitalul pe propriile picioare, ba chiar alergând.

„Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, în 11 august, ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.

Sute de protestatari au fost răniți în 10 august 2018, dosarul aferent fiind pe masa procurorilor și în prezent.

Editor web: G.C.