Cosma acuză doi procurori de denunțuri false în dosarul Ponta-Blair

Dezvăluiri noi făcute în spaţiul public de fostul deputat Vlad Cosma. Acesta a prezentat înregistrări din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie din Ploieşti, spune el, care ar arăta cum mai mulţi procurori, printre care şi Mircea Negulescu, întocmesc denunţuri în dosarul Ponta-Blair. Discuţiile, spune Vlad Cosma, sunt purtate într-unul dintre birourile DNA Ploieşti, Mircea Negulescu sfătuindu-se cu un alt procuror, Alfred Savu, dar şi cu un poliţist din DNA, cum să fie arate plângerile care urmau să fie formulate.

Alfred Savu, procuror DNA: Subsemnatul, nu ştiu ce... Unde ai ajuns? Vă aduc la cunoştinţă.

Mihai Iorache, poliţist DNA: Formulez prezentul denunţ cu privire la fapte de natură penală săvârşite de....mogulul, deputat în Parlamentul...

Alfred Savu, procuror DNA: Păi, nu neapărat. De Ponta....aşa, virgulă, în legătură cu alegerile prezidenţiale desfăşurate în 2014.

Mircea Negulescu, procuror DNA: Ce mai, e... I-am zis şi lui Lucică, ne-am jucat cu mintea lui. Am un fetiş cu el. (ref: la S. Ghiţă)

Alfred Savu, procuror DNA: În octombrie-noiembrie 2014, în contextul în care împotriva mea fusese o dispută... respectiv control judiciar cu obligarea de a nu părăsi ţara, zi de zi m-am deplasat la...situat în Bucureşti, strada I.C. Brătianu. M-am deplasat la sediul de campanie al lui Ponta Victor Viorel, situat în municipiul Bucureşti, strada I. C. Brătianu.

Mircea Iordache, poliţist DNA: M-am aflat, zi, nu m-am deplasat, m-am aflat.

Alfred Savu, procuror DNA: Precizez că, în perioada premergătoare campaniei şi imediat după, am asistat... sau imediat după, cum să zicem? La începutul campaniei electorale în...

Mircea Negulescu, procuror DNA: În mod direct şi personal...am asistat.

Alfred Savu, procuror DNA: Păi nu, că acum zice... de el. Purtată între Ponta Victor Viorel şi Sebastian Ghiţă Aurelian...

Mircea Negulescu, procuror DNA: Care... să îi asigure consultanţă şi sprijin logistic, care candida la acea dată pentru funcţia de preşedinte al României, în luna noiembrie 2014. Să fie pretinderea înainte de venirea ăstora.

Alfred Savu, procuror DNA: Am zis aşa, că urma să plătească cheltuielile ocazionate de venirea americanilor. Şi acum o să zicem că ştii că i-a mai asigurat...

Mircea Negulescu, procuror DNA: Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat, în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte ...

Alfred Savu, procuror DNA: Ştiind că, în afară de banii ăştia plătiţi pentru consultanţă, i-a mai asigurat şi finanţarea campaniei pentru cumpărarea de materiale promoţionale.

Mircea Negulescu, procuror DNA: Aşa...

Alfred Savu, procuror DNA: Din discuţiile avute în perioada campaniei electorale, am aflat că Ghiţă Sebastian Aurelian îi asigură sprijin financiar lui Ponta Victor Viorel prin plata mai multor servicii în timpul campaniei, respectiv.... Să zicem afişaj electoral.

Mircea Negulescu, procuror DNA: Am asistat la mai multe discuţii...

Alfred Savu, procuror DNA: Că ştie că a cerut un post de ministru şi pe urmă analizăm noi....

Mircea Negulescu, procuror DNA: Ocazie cu care am luat la cunoştinţă că Ghiţă Sebastian..... la care am asistat, la care am asistat în mod direct. Am constatat că Ghiţă Sebastian îi asigură sprijin financiar candidatului... încă din luna august...

Alfred Savu, procuror DNA: Sau... din discuţiile purtate între...

Mircea Negulescu, procuror DNA: ...încă din luna august... din discuţiile...

Alfred Savu, procuror DNA: ...între Ponta Victor Viorel şi Ghiţă Sebastian, la care am asistat...

Mircea Negulescu, procuror DNA: Am luat la cunoştinţă de faptul că Victor Viorel i-a promis că pentru sprijinul acordat, pentru a câştiga alegerile prezidenţiale, îl va numi pe Ghiţă Sebastian...

Alfred Savu, procuror DNA: Nu putea să-l numească el...

Mircea Negulescu, procuror DNA: Ă... ă... îi va asigura acestuia, acesta fiind interesat de un astfel de post la Ministerul Comunicaţiilor. Precizez faptul că sumele de bani pe care Sebastian Ghiţă le-a plătit în campania electorală, prezidenţială, a lui Victor Ponta, nu au fost utilizate potrivit legii finanţării campaniei electorale. Nu au fost contabilizate în actele Partidului Social-Democrat deoarece era evident că toată susţinerea financiară se realiza... ascunde valoarea reală a sumelor cheltuite şi provenienţa acestora.