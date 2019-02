Cristina Tarcea, noi detalii despre întâlnirea pe întuneric cu Valer Dorneanu: A fost la o facultate de drept din Bucureşti

Preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a vorbit, luni seara, la Antena 3, despre întâlnirea pe întuneric cu preşedintele Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, precizând că a fost o întâlnire la o facultate de drept din Bucureşti şi că ea a deschis discuţia despre decizia CCR privind completurile de cinci judecători.

„Nu am făcut întâmplător acea afirmaţie. Întâlnirea nu a avut loc la CCR, a avut loc la o facultate de drept din Bucureşti, la foarte scurt timp după ce CCR s-a pronunţat asupra conflictului juridic de natură constituţională între ICCJ şi Parlament. Sunt un om care nu minte niciodată şi urăsc nedreptatea, minciuna, impostura şi mai ales urăsc ca alţii să fie acuzaţi pe nedrept şi puşi la zid pe nedrept. Nu eu am simţit nevoia să mă întâlnesc cu dl preşedinte Dorneanu. Am fost sunată, îl şi cunosc pe dl preşedinte şi am o părere extrem de bună despre dânsul, când eram secretar de stat la Ministerul Justiţiei atribuţiile mele aveau legătură cu Parlamentul şi dânsul era preşedintele Camerei Deputaţilor şi am avut o foarte bună colaborare. Am fost chemată, m-am prezentat la întâlnire şi la prima parte a întâlnirii era vorba despre un semniar sau conferinţă pe care urma CCR să o organizeze în 27-28 noiembrie şi domnul preşedinte mi-a comunicat că unul dintre participanţi i-a trimis o scrisoare în care îşi exprima dorinţa ca dna prim-ministru, dna Stanciu şi cu mine să nu participe. I-am spus că oricum eram ocupată”, a relatat Cristina Tarcea.

„Ăştia de la ICCJ au strâns din dinţi dar au procedat la tragerea la sorţi”

Ea a spus că această discuţie a durat câteva minute, iar apoi ea a deschis discuţia despre decizia CCR.

„Eram acuzaţi că trebuia să aşteptăm motivarea CCR. Era şi o dorinţă de a primi o confirmare: am făcut bine, nu am făcut bine, ne-am grăbit, nu ne-am grăbit. Dânsul ne-a spus că la CCR s-a apreciat faptul că noi am trecut imediat la tragerea la sorţi: «ăştia de la ICCJ au strâns din dinţi dar au procedat la tragerea la sorţi»”, a continuat şefa ICCJ.

Cristina Tarcea a precizat că, tot la acea întâlnire, a aflat că de la Curtea de Apel Bucureşti se transmiseseră informaţii că începând cu 23 iulie 2018, când a intrat în vigoare legea de modificare a legii 304, la toate curţile completurile au fost trase la sorţi.

„L-am informat că nu e adevărat, pentru că doar completurile de 5 judecători se trag la sorţi. De atunci am fost atentă şi le-am atras atenţia colegilor: fiţi atenţi că s-ar putea să avem probleme cu completurile de 3 judecători. Problema e foarte gravă, pentru că e la toate instanţele din ţară”, a spus Tarcea.

Ea a explicat că legea prevede repartizarea aleatorie a dosarelor, nu a judecătorilor, iar aceasta se face computerizat.

În 13 februarie, Cristina Tarcea a declarat, la ieşirea de la audierile din Consiliul Superior al Magistraturii, că a avut o discuţie ”pe întuneric” cu preşedintele Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, despre decizia CCR privind completurile de cinci judecători şi că a fost pusă să-şi lase telefonul în anticameră.

