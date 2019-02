Șefa ÎCCJ, despre o discuție cu șeful CCR: A fost atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu

Preşedintele Curţii Supreme povesteşte o întâmplare aproape incredibilă azi. Şeful Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, a invitat-o pe Cristina Tarcea să discute despre completurile de 5 judecători, pe întuneric, cu telefoanele lăsate la uşă. Atât de şocantă ar fi fost întrevederea pe întuneric, încât şefa judecătorilor din România a plecat cu haina interlocutorului său, şeful Curţii Constituţionale. El ar fi insistat pentru caracterul conspirativ al întâlnirii.

Cristina Tarcea, preşedintele ICCJ: „Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completele de 5 judecători la foarte scurt timp după ce s-a pronunțat decizia prin care s-a constatat conflictul juridic de constituționalitate. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că a fost o discuție în care am fost pusă să-mi țin telefonul în anticameră, iar discuția s-a purtat pe întuneric. Atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine. Iar discuția cu domnul Ciorbea a fost recentă și a vizat completele de 3. Amănunte, altă dată.”

Cristina Tarcea a fost la Consiliul Superior al Magistraturii, acolo unde este judecată disciplinar. Atât înainte, cât şi după şedinţă, preşedintele Instanţei Supreme a vorbit, în termeni duri, despre întâlniri conspirative, abuzuri ale politicienilor prin acţiuni disciplinare şi despre presiune asupra justiţiei.

Reporter: Care ar fi motivul acestui abuz? Ce ar urmări?

Cristina Tarcea, preşedintele ICCJ: „O Doamne, o Doamne. Vă mai aduceţi aminte declaraţiile politice din luna august şi septembrie că la Înalta Curte se refuză a se aplica legea? Vă mai aduceţi aminte de interesul direct al preşedintelui Camerei Deputaţilor în organizarea Completelor de 5?”

Inspecţia Judiciară o acuză pe Cristina Tarcea că a încălcat Statutul magistratului atunci când a refuzat, în iulie 2018, să schimbe Completurile de 5 judecători, deşi Legea organizării judiciare tocmai ce fusese schimbată.

„Prezenta acţiune disciplinară are un evident caracter politic şi se derulează într-un context social şi politic în care sistemul juridic este suminat sub pretextul reformării acestuia. (..) Este de notorietate faptul că în anul 2018 au fost iniţiate toate procedurile posibile în vederea schimbării persoanelor cu funcţii de conducere de la toate instituţiile din sistemul judiciar”, se arată într-un punct de vedere al Cristinei Tarcea.

Şedinta în care urma să fie cercetată Cristina Tarcea nu a durat mult. Magistratul a cerut ca patru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii să nu mai participe la judecarea sa disciplinară. Secţia va relua dezbaterile la finalul lunii martie.

Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Valer Dorneanu, a declarat miercuri că i-a trimis să citească soluţia pe toţi cei care l-au întrebat despre justificarea deciziei CCR privind completurile de cinci judecători de la Instanţa supremă. „Nu fac niciun comentariu la declaraţii pe care le-ar fi dat doamna Tarcea”, a mai spus el, adăugând că o respectă.

Etichete:

,

,

,

,