Puieţi de mesteacăn achiziționați cu 1.800 de lei bucata de primarul de la Ghimbav

Primarul oraşului Ghimbav din judeţul Braşov, Dorel Toma, a aprobat achiziţia unor puieţi de mesteacăn cu 1.800 de lei bucata, preţul fiind supraevaluat de 100 de ori, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventivă edilului şi a altor inculpaţi cercetaţi într-un dosar de corupţie.

Foto: Facebook

"Puieţii de mesteacăn au fost achiziţionaţi în perioada 2009-2010 cu preţuri cuprinse între 1.510 lei/bucată fără TVA şi 1.800 de lei/bucată fără TVA, în condiţiile în care preţul pe bucată pentru un astfel de produs practicat de comercianţii de profil (RNP Romsilva) era cuprins între 12 lei/bucată fără TVA şi 48 lei/bucată fără TVA, în funcţie de soi, înălţime şi circumferinţă - preţ supraevaluat de aproximativ 100 ori", se precizează în referatul întocmit de procurorii Serviciului Teritorial Braşov al DNA, citat de Agerpres.



Conform aceleiaşi surse, edilul a aprobat şi alte achiziţii la preţuri cu mult mai mari decât cele ale pieţei. Este vorba de puieţi de salcie şi de tei la preţuri supraevaluate de 30 de ori, stingătoare de incendiu la preţuri supraevaluate de opt ori, sau coşuri de gunoi stradale la preţuri supraevaluate de trei ori.



"În plus pentru a da aparenţa unor proceduri reale, s-au depus în anumite cazuri la dosarele de achiziţii înscrisuri false, respectiv oferte pretins a fi emise de comercianţi din respectivul domeniu", se menţionează în referat.



Procurorii mai arată că, pentru a se justifica preţurile mari la care au fost achiziţionate unele produse, acestea au fost facturate pe părţi componente, astfel încât valoarea finală a fost cu mult peste preţul pieţei de la acel moment. În acest mod s-a procedat în cazul achiziţiilor de stâlpi de iluminat stradal, bănci, coşurile de gunoi, panouri de afişaj, indicatoare de intrare în localitate, produse pentru utilarea parcurilor de joaca, containere zincate pentru gunoi, indicatoare rutiere sau staţii de autobuz.



"Cu titlu exemplificativ, urmare a aplicării acestor procedee de divizare a produsului pe părţi componente s-a ajuns a se plăti un preţ supraevaluat pentru fiecare bucată din respectivul produs (...). Indicatoarele de intrare în localitate au fost achiziţionate în anul 2009 de la SC (...) SRL pe părţi componente, ajungându-se le preţul de 38.250 de lei fără TVA, în condiţiile în care la comercianţii de profil (...) un astfel de produs s-a comercializat cu preţuri cuprinse între 4.500 de lei cu TVA şi 8.500 lei cu TVA, montajul fiind inclus în preţ, cu asigurarea postamentului turnat de primărie - preţ supraevaluat de aproximativ de cinci ori", se arată în referat.



Dorel Toma a fost reţinut de procurorii anticorupţie pe 19 aprilie, pentru săvârşirea a şapte infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, toate în formă continuată.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis Agerpres, în acelaşi dosar au mai fost reţinute patru persoane. Este vorba despre Ana-Alina Geogean, contabil şef în cadrul Primăriei Ghimbav, cercetată pentru abuz în serviciu şi luare de mită în formă continuată, precum şi Lucia Dulcinatu, Sergiu Gunea şi Radu Tănase, administratori ai unor societăţi comerciale, cercetaţi pentru infracţiunile de complicitate la abuz în serviciu şi spălarea banilor.



Procurorii anticorupţie au mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii Fluture Goman şi Cristinel Goman, pentru complicitate abuz în serviciu şi spălarea banilor în formă continuată, precum şi efectuarea urmăririi penale faţă de suspectul Aurelian Geogean, soţul inculpatei Ana-Alina Geogean , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită.



"În perioada 2009-2015, inculpatul Toma Dorel, primar al oraşului Ghimbav şi ordonator principal de credite, împreună cu inculpaţii Geogean Ana-Alina şi Goman Fluture, în calităţile menţionate mai sus, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a dispus, cu încălcarea dispoziţiilor legale, achiziţionarea de produse (stâlpi de iluminat, mobilier stradal etc.), servicii sau lucrări (amenajare şcoli şi terenuri etc.), de la societăţile comerciale controlate de inculpaţii Goman Fluture, Dulcinatu Lucia, Goman Cristinel şi Gunea Sergiu", se precizează în comunicat.



Conform aceleiaşi surse, bunurile şi serviciile respective au fost achiziţionate la valori supraevaluate, în mod netransparent şi neconcurenţial, fiind favorizate firmele controlate de cei patru administratori. A fost aplicată procedura achiziţiei directe, în acest scop primarul divizând contractele de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, fără o estimare prealabilă a valorii şi fără a include valoarea operaţiunilor sau lucrărilor de instalare.



"Achiziţiile respective au fost plătite cu sprijinul contabilului şef al Primăriei Ghimbav, Geogean Ana-Alina care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi cu încălcarea prevederilor legale, a semnat ordinele de plată în condiţiile în care angajarea cheltuielilor s-a efectuat fără a se exercita controlul financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni şi fără a se efectua lichidarea cheltuielilor. De asemenea, ordonanţarea cheltuielilor s-a efectuat formal, în lipsa avizelor emise de compartimentele de specialitate şi fără să existe documente justificative care să certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor sau executarea lucrărilor", se mai menţionează în comunicat.



Procurorii mai susţin că în acelaşi context, în perioada 12 septembrie 2008 - 27 mai 2010, Ana-Alina Geogean a primit, în mod direct sau prin intermediul soţului său, suma totală de 81.700 de lei de la inculpatul Fluture Goman. Mita a fost livrată în cinci tranşe, prin persoane apropiate afaceristului.



Prejudiciu produs bugetului local al oraşului Ghimbav a fost evaluat la 18.014.392 lei, sumă care reprezintă totodată, un folos necuvenit pentru inculpatul Fluture Goman.



"În intervalul 2010 - 2015, pentru a disimula originea ilicită şi a intra în posesia sumei totale de 7.794.175 de lei, obţinută în modul descris anterior, inculpatul Goman Fluture i-a determinat pe ceilalţi inculpaţi să transfere această sumă, cu titlul de plăţi pentru operaţiuni fictive, în conturile bancare ale unor societăţi comerciale pe care le administra prin persoane interpuse. Ulterior, banii au fost retraşi în numerar de administratorii legali sau de fapt ai acestor societăţi comerciale, fiind remişi apoi inculpatului Goman Fluture", precizează DNA.