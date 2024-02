Prima reacție a lui Nicolae Ciucă despre cazul lui Iulian Dumitrescu și demisia acestuia din funcțiile din PNL

Președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat vineri, întrebat despre demisia anunțată de Iulian Dumitrescu din toate funcțiile din partid, că este "o decizie pe care fiecare membru al PNL a luat-o când a avut probleme cu justiția" și că "așa se va proceda și de aici înainte".

"În momentul în care am avut un comunicat DNA, am stat de vorbă cu Iulian Dumitrescu și, ca de fiecare dată, pentru a evita prejudiciul de imagine adus partidului, Iulian Dumitrescu a luat decizia de a-și da demisia din toate funcțiile din partid.

Nu știu ce e în dosar, nu comentez o anchetă în derulare. Tot ce ține de punerea la dispoziție a datelor și a informațiilor pentru derularea întregului proces de investigare va fi pus la dispoziție.

Este o decizie pe care fiecare membru al PNL a luat-o când a avut probleme cu justiția, așa vom proceda și de aici înainte", a declarat Nicolae Ciucă.

Președintele Consiliului Judeţean Prahova și prim-vicepreședintele PNL, Iulian Dumitrescu, a anunțat joi seară, pe Facebook, că își dă demisia din toate funcțiile de partid. Dumitrescu a fost pus sub control judiciar în dosarul în care DNA a făcut, joi, mai multe percheziţii, inclusiv la sediul CJ, și e acuzat de luare de mită și fals în declarații.

"Având în vedere existența dosarului în care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speță. Așa cum am mai afirmat, am pus la dispoziţia procurorilor toate informaţiile şi datele solicitate. Colaborez cu instituţiile statului pentru a se lămuri cauza și a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumției de nevinovăție", a scris Iulian Dumitrescu pe Facebook.

PNL a transmis joi seară, referitor la președintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, că așteaptă ca acesta să-și dea demisia din funcțiile pe care le are în partid.

Editor : G.M.