Liviu Dragnea, replică ironică pentru Marian Oprişan

Liviu Dragnea răspunde tăios criticilor lui Marian Oprişan. Şeful PSD îl ironizează şi apoi îl contrazice pe colegul său de partid şi neagă că ordonanţa lui Tudorel Toader ar fi scos Secţia specială de investigare a magistraţilor din subordinea procurorului general.

Liviu Dragnea: Eu nu am experienţa domnului Oprişan, nu am ce să comentez.

Reporter: Un articol care deranjează şimai tare e cel care scoate secţia de sub tutela procurorului general. Oprişan ne spunea că ar trebui să rămână acolo unde este acum...

Liviu Dragnea: Şi dvs, şi Oprişan greşiţi. M-am uitat cu atenţie, am mai vorbit şi cu specialişti weekendul acesta... Cum să se spună că se scoate secţia de sub tutela procurorului general? Cred că trebuie să vorbiţi cu specialiştii.

Reporter: Nu consideraţi că acest articol referitor la procurorul ierarhic superior afectează independenţa magistraţilor? Mă refer la secţia specială.

Liviu Dragnea: De-aia vreau să mă abţin să nu mai zic vreo perlă. Cu ce spuneţi că trec în subordinea ministrului. Asta nu am auzit-o până acum.

Marian Oprişan: Această ordonanţă trebuie pusă în nota constituţională şi legală

Secţia de investigare a magistraţilor trebuie să rămână componentă a Ministerului Public şi să se afle sub jurisdicţia procurorului general, a afirmat, luni, vicepreşedintele PSD, Marian Oprişan. Acesta a mai arătat și că Ordonanța 7/2019, prin care Guvernul a adus numeroase și controversate modificări legilor Justiției, „trebuie pusă în nota constituţională şi legală”.

„După părerea mea, acest aspect, ca şi ceea ce s-a întâmpla cu DNA la un moment dat, trebuie reglementat, pentru că toate secţiile de procurori din România trebuie să fie sub Ministerul Public, sub procurorul general. (...) Mesajele din afară (afara ţării - n.r.) trebuie privite în nota lor (...) şi trebuie analizate şi văzut ce trebuie să luăm bun şi să dăm la o parte ceea ce e strict politic sub aspectul unor abordări. (...) Eu cred că această ordonanţă trebuie pusă în nota constituţională şi legală, iar eu cred că Secţia pentru anchetarea magistraţilor trebuie să rămână componenta Ministerului Public şi să fie sub jurisdicţia evidentă a procurorului general, ca să poată exista control ierarhic în baza prevederilor constituţionale”, a precizat Oprişan, înaintea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, ce se desfăşoară la Palatul Parlamentului.

