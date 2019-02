Disidență în PSD. Oprișan: Secţia pentru anchetarea magistraţilor să rămână sub jurisdicţia procurorului general

Secţia de investigare a magistraţilor trebuie să rămână componentă a Ministerului Public şi să se afle sub jurisdicţia procurorului general, a afirmat, luni, vicepreşedintele PSD, Marian Oprişan. Acesta a mai arătat și că Ordonanța 7/2019, prin care Guvernul a adus numeroase și controversate modificări legilor Justiției, „trebuie pusă în nota constituţională şi legală”.

„După părerea mea, acest aspect, ca şi ceea ce s-a întâmpla cu DNA la un moment dat, trebuie reglementat, pentru că toate secţiile de procurori din România trebuie să fie sub Ministerul Public, sub procurorul general. (...) Mesajele din afară (afara ţării - n.r.) trebuie privite în nota lor (...) şi trebuie analizate şi văzut ce trebuie să luăm bun şi să dăm la o parte ceea ce e strict politic sub aspectul unor abordări. (...) Eu cred că această ordonanţă trebuie pusă în nota constituţională şi legală, iar eu cred că Secţia pentru anchetarea magistraţilor trebuie să rămână componenta Ministerului Public şi să fie sub jurisdicţia evidentă a procurorului general, ca să poată exista control ierarhic în baza prevederilor constituţionale”, a precizat Oprişan, înaintea şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, ce se desfăşoară la Palatul Parlamentului.



În ceea ce priveşte întâlnirea care va avea loc între prim-ministrul Viorica Dăncilă, reprezentanţii CSM şi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor, el a spus că discuţiile vor rezolva tensiunile generate de OUG 7/2019.



„Nu am citit încă ordonanţa, dar eu cred că doamna prim-ministru, azi, în urma discuţiilor pe care le va avea cu asociaţiile de specialitate şi cu reprezentanţii CSM, vor rezolva această situaţie. (...) Justiţia trebuie să fie independentă, dar - o spun cu toată responsabilitatea - abuzurile magistraţilor trebuie pedepsite, aşa cum sunt pedepsite toate infracţiunile în România. (...) Nu toate asociaţiile de specialitate nutresc acelaşi punct de vedere şi atunci lucrurile trebuie spuse cât se poate de clar. Ce nu este independent? Ceea ce a făcut doamna Monica Macovei? Ceea ce a făcut doamna Raluca Prună sau ceea ce a făcut Guvernul PSD?”, a menţionat el.

În ultima ședință a Comitetului Executiv al PSD a existat un schimb de replici între Liviu Dragnea și Marian Oprișan.

După CEx, liderul PSD Vrancea a declarat că, de când a ajuns la Bucureşti, Liviu Dragnea s-a metamorfozat şi se crede „din când stăpân al partidului”.

„Da, am auzit și eu. Nu-s de acord cu ce spune (...). Da, așa e, oamenii își mai schimbă părerea. Nu sunt stăpânul PSD”, a fost reacția lui Liviu Dragnea.

Tot Marian Oprișan a ridicat în ședința CEx al PSD problema organizării unui congres al partidului. „Ce am avut de spus am spus în interior. În 2019 se finalizează și mandatul lui Dragnea, și mandatul conducerii partidului și trebuie făcut un Congres în octombrie”, spunea Oprișan la finalul CEx.

Și pe acest subiect liderul PSD Vrancea a fost contrazis public de Liviu Dragnea: „Poate ar trebui să-l facem un Congres chiar în plină campanie electorală. În general, partidele în campanie se ocupă de alegeri, nu de Congres. Nu este momentul oportun să vorbim astăzi despre Congres”.

