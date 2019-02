Ludovic Orban promite desfiinţarea secţiei speciale de anchetare a magistraţilor, dacă PNL va ajunge la guvernare

Liderul liberal, Ludovic Orban, își ia angajamentul că PNL va desființa secția specială de anchetare a magistraților, dacă va ajunge la guvernare, și argumentează acest demers cu numeroasele semnale negative primite inclusiv de la Comisia de la Veneția în privința acestei instanțe.

Ludovic Orban, liderul PNL, promite desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților

Secția specială a fost înființată în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii, în ciuda pozițiilor critice exprimate în cadrul Comisiei parlamentare speciale care a dezbătut modificările aduse Legilor Justiției, în ciuda criticilor asociațiilor profesionale, ale Opoziției parlamentare și ale societății civile. Comisia de la Veneția a exprimat serioase rezerve legate de înființarea acestei secții speciale, evidențiind riscul de a deveni un instrument de presiune și intimidare asupra judecătorilor și procurorilor, reamintește Ludovic Orban.

De asemenea, Comisia Europeană, prin Raportul MCV din 13 noiembrie 2018, solicita „suspendarea imediată” de la punerea în aplicare a modificărilor aduse Legilor Justiției și a ordonanțelor de urgență subsecvente, inclusiv a normelor privind înființarea secției speciale pentru anchetarea magistraților. Totodată, Comisia Europeană cerea implementarea recomandărilor din cadrul MCV, ale Comisiei de la Veneția și ale GRECO, arată liderul liberal.

De asemenea, Ludovic Orban reamintește că în sesizarea adresată Curții Constituționale, PNL sublinia neconstituționalitatea înființării secției speciale de anchetare a magistraților. În pofida acestui lucru, CCR a apreciat a fi justificată și constituțională înființarea secției speciale, în contradicție cu raportul Ad-hoc pe România al GRECO din 19 – 23 martie 2018, care a solicitat abandonarea inițiativei referitoare la secția specială. Iar după ce PNL a cerut sesizarea Comisiei de la Veneția, fapt refuzat atât de judecătorii constituționali, cât și de majoritatea parlametară PSD-ALDE, a obținut acest lucru prin intermediul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Acțiunea împotriva Laurei Codruța Kovesi, o „răzbunare politică”

Ludovic Orban spune că acțiunea declanșată de Secția specială de anchetare a magistraților împotriva fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, tocmai când aceasta candidează la șefia Parchetului European, are loc într-un „moment deloc întâmplător”. În opinia liberalilor, acțiunea declanșată în cazul Laurei Codruța Kovesi „nu poate fi pusă sub semnul coincidenței”, ci mai degrabă sub acela al unei „răzbunări politice orchestrate de ministrul Justiției, Tudorel Toader, sub coordonarea directă a președintelui PSD, Liviu Dragnea”.

Ludovic Orban acuză că „PSD-ALDE a înființat o structură manevrată politic în interiorul sistemului de justiție cu scopul de a pune presiune asupra magistraților, de a-i intimida și de a se răzbuna în momente critice pentru a-i da drept exemplu pe cei care își permit să desfășoare anchete de mare corupție ce îi pot viza pe mai marii zilei. Astăzi este străveziu faptul că tocmai în acest sens acționează acest organism”, acuză Orban.

În opinia lui Ludovic Orban, „pare un semn al disperării faptul că persoana care desfășoară ancheta în cazul Laura Codruța Kovesi este aceeași care a fost propusă în repetate rânduri de către Tudorel Toader ca succesoare la șefia DNA, după ce ministrul Justiției a obținut demiterea forțată a Laurei Codruța Kovesi”.



„Așadar, există deja elemente care evidențiază un serios conflict de interese în acest caz, cu atât mai mult cu cât în plenul CSM chiar Adina Florea a declarat: Nu am fost niciodată un procuror independent. Dacă în mod normal apartenența politică la PSD a membrilor familiei sale nu ar trebui să fie pusă în discuție, prin conduita domniei sale, dar și prin pozițiile publice exprimate de membri ai familiei domniei sale, demonstrează un partizanat politic evident”, arată liderul liberal.

Ce va face PNL

„Având în vedere toate aceste poziții exprimate de experții europeni, Partidul Național Liberal își ia angajamentul de a desființa secția specială de anchetare a magistraților, de a implementa toate recomandările formulate în privința sistemului de Justiție, astfel încât România să obțină ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare prin îndeplinirea angajamentelor asumate odată cu aderarea la Uniunea Europeană”, promite Ludovic Orban.



În final, președintele PNL reamintește că reprezentanții partidului la nivelul Parlamentului European sunt angajați într-o acțiune de lobby politic, astfel încât să obțină un vot favorabil Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef al Parchetului European, întrucât „această poziție deosebit de importantă la nivelul Uniunii Europene este în primul rând o șansă pentru țara noastră de a avea reprezentanți în astfel de poziții-cheie”.





