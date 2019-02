VIDEO. Protest față de OUG: sediul Ministerului Justiției, stropit cu sos de roșii

Sediul Ministerului Justiţiei a fost aseară, din nou, ţinta protestatarilor. Aceştia au aruncat cu sos de roşii pe pereţii clădirii, în semn de protest faţă de ordonanţa pe Justiție. Este a treia oară, în mai puţin de jumătate de an, de la promulgarea documentelor. De data aceasta, Tudorel Toader a propus schimbarea regulilor prin care sunt desemnaţi procurorii cu rang înalt şi a exclus posibilitatea ocupării temporare a funcţiilor, aşa cum se întâmplă acum la DNA.

Șase bărbați și o femeie au ajuns la secția 17 de poliție. După ei, şi mai mulți membri ai mișcării Rezist, care au venit să îi susțină.

- Este o faptă foarte blândă faţă de tot ce face clasa asta politică.

- Este o acţiune politică întreprinsă de către colegii noştri, oameni care stau în piaţă pentru a apăra independenţa justiţiei într-un stat al UE călcat şi strangulat de 30 de ani.

Pentru că scandalul a continuat în faţa secţiei de poliţie, câţiva protestatari au fost amendaţi.

- Am vrut să intru în instituția publică și nu am fost lăsată de un cordon de jandarmi. Am vorbit și eu tare și am luat amendă.

După patru ore de audieri, manifestanţii au fost lăsaţi să plece acasă.

Cristian Dide: Motivul pentru care am protestat este foarte clar. Se ştia astăzi că s-au dat cele două Ordonanţe fără dezbatere publică, fără nimic.

Marian Ceauşescu: Pentru că nu se mai poate în aplauze, ca să strigăm. Nu mai pot să văd hoţii că îşi apără hoții şi îşi scapă hoţii de la puşcărie.

Pe numele celor șapte persoane reţinute s-au încheiat dosare penale pentru tulburarea ordinii publice.

