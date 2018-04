„Le-am spus că o să mor. Am spus-o de multe ori”. Dezvăluirea făcută de Avicii într-un documentar tulburător

Un documentar recent scoate la iveală detalii tulburătoare despre starea în care se afla DJ-ul Avicii în 2016 și motivele pentru care suedezul insista să nu mai susțină concerte. Avicii și-a avertizat managerii în repetate rânduri că „o să moară” dacă mai continuă să meargă în turnee, însă aceștia l-ar fi obligat să nu renunțe la concerte, scrie The Mirror.

În 2016, după o lungă luptă cu dependența de alcool, cu depresia și anxietatea, care au culminat cu o pancreatită acută și o intervenție chirurgicală de extirpare a apendicelui și colecistului, Avicii a anunțat că vrea să se retragă din lumina reflectoarelor.

În documentarul „Avicii: True Stories”, Avicii povestea cum tentativa sa de a renunța o perioadă la lumea muzicii s-au lovit de refuzul managerilor săi de a înțelege situația în care se afla tânărul.

„Le-am spus asta. Nu o să mai pot susține concerte. Făcusem 813 show-uri în 8 ani, eram epuizat. Le-am spus: O să mor. Am spus-o de multe ori. Așa că nu vreau să mai aud. Când am decis să mă opresc, mă așteptam la ceva complet diferit. Mă așteptam la sprijin, mai ales având în vedere prin ce trecusem. Am fost foarte deschis cu toți cei cu care am lucrat”, povestea DJ-ul suedez.

El a dezvăluit că a fost presat de managerii săi să continuie cu turneele, deși starea sa fizică și psihică se înrăutățise.

„Toată lumea știe că sufăr de anxietate și că mi-am dat silința. Nu mă așteptam ca oamenii să mă oblige să mai susțin show-uri. Văzuseră cât de bolnav eram din cauza asta, dar m-am lovit de refuzuri și ostilitate când am vrut să mă opresc din a mai concerta”, spunea tânărul.

Tim Bergling şi-a ales numele de scenă Avicii ca referire la treapta cea mai de jos a infernului budist. Sub acest nume s-a făcut cunoscut în întreaga lume după ce a cunoscut succesul ca DJ când avea doar 20 de ani. La 20 aprilie, reprezentantul artistului anunţa moartea lui prematură, la doar 28 de ani: "A fost găsit fără suflare la Muscat, Oman. Familia lui este devastată de durere şi cere tuturor să i se respecte viaţa privată".