Ludovic Orban revine cu precizări asupra declarației cu taxa auto: „Așa se nasc fake news-urile”

Premierul Ludovic Orban a venit cu precizări, vineri, în legătură cu declarația din ajun referitoare la taxa auto, dând asigurări că nicio taxă nouă nu va fi introdusă în următoarele șase luni. Liderul liberal spune că afirmațiile i-au fost scoase din context.

„Vreau din nou să fac o precizare: la conferința de presă la Ministerul Mediului - așa se nasc fake news-urile - am fost întrebat de taxa de mediu. Și am zis sigur, studiem, analizăm, vedem în ce măsură... Dar am spus un lucru: ne vom consulta cu Comisia Europeană și decât să introducem o taxă care să nu fie în conformitate cu legislația europeană, să-i punem pe români să plătească taxa respectivă și după aceea să trebuiască să le dăm banii înapoi, eventual să-i mai punem și pe drumuri, mai bine nu băgăm nicio taxă. Această afirmație nu a fost luată. Oricum, în cursul anului viitor în mod evident nu va apărea o taxă nouă. Vă repet: politica fiscală a Guvernului este prevăzută în programul de guvernare și vom detalia care sunt măsurile fiscale pe care le avem în vedere”, a declarat vineri premierul Ludovic Orban.

„Trebuie concepută ca o taxă de poluare și cuantumul ei să depindă de cantitatea de noxe. Formulele încercate au intrat în contradicție cu directivele UE. Ea poate fi gândită acum și ca un impozit pe proprietate. Anunțăm public formula când o avem. Dar decât să venim iar cu o taxă și să dăm banii înapoi, așteptăm până suntem siguri”, spunea, joi, Ludovic Orban.

Începand din 2017 până în prezent, ANAF a restituit taxe auto în valoare totală de 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri depuse și aprobate.

Cum a apărut taxa auto în România

Taxa auto a fost introdusă la 1 ianuarie 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Acesta se numea taxă de primă înmatriculare și era achitată de cei care înmatriculau în România autovehicule second-hand importate.

Ulterior, a suferit numeroase modificări până la finalul lui 2012, când a fost suspendată o perioadă. Taxa auto din 2012 a fost declarată ilegală de către Curtea Europeană de Justiție.

Începând cu 2013, taxa auto a fost înlocuită cu timbrul de mediu.

În 2016, Curtea Europeană de Justiție emite o decizie prin care Statul român este obligat să restituie și Timbrul de Mediu, în vigoare pentru mașinile second-hand, după ce si celelalte trei forme ale taxei au fost declarate ilegale.

Timbrul de mediu a fost în vigoare patru ani, până când a fost eliminat de guvern, în 2017.

Editor: Luana Păvălucă