Mesajele celor care au lucrat cu Andrei Gheorghe: "Azi nu l-ar fi angajat nimeni". Aşa rău cum sună, e cel mai bun compliment

Vestea morții omului de radio și televiziune Andrei Gheorghe, la doar 56 de ani, a șocat pe toți cei care l-au cunoscut sau au avut ocazia să lucreze cu el. Mesajele celor care l-au admirat pe jurnalist au umplut astăzi rețelele de socializare.

Foto: Facebook

Fosta soţie a jurnalistului, Petruţa Gheorghe a transmis un mesaj emoţionant: “Iubitul meu care nu mai eşti aici... rămâi doar în inimile noastre. O să spun despre tine că eşti extraordinar, că ai trăit extraordinar, ai iubit şi greşit şi făcut lucruri extraordinare. Aşa erai tu, extraordinar… Aşa o să rămâi în memoria şi inimile noastre”.

"Ce a făcut Andrei Gheorghe rămâne în inimă. Îi fac o reverenţă. Cred că s-a dus spre un microfon mai bun”, a spus Răzvan Exarhu marţi dimineaţă la Rock FM, citat de News.ro.

Pe pagina de Facebook "Remembering Andrei Gheorghe", prietenii i-au făcut o reverenţă omului de radio şi televiziune.

Realizatoarea de programe radio Carmen Ivanov scrie despre Andrei Gheorghe: “Eu am început să ascult radio (zilnic) pentru Andrei Gheorghe. Apoi am început să fac radio (zilnic). Te-am iubit pentru vocea ta, spontaneitatea ta şi pentru sarcasm. M-ai întristat când am vorbit ultima dată pentru că tu, Andrei Gheorghe, mi-ai zis: "mi-e dor de radio". Tu, mai presus de toţi meritai să te auzi cu acel inconfundabil: "Salutare Naţiune!".

"Midnight Killer", emisiunea adolescenţei multora, dar şi "13-14 cu Andrei" sunt repere în FM-ul românesc. "Mi-ar fi plăcut să mai stea”, scrie cineva pe Facebook.

Andrei Gheorghe spunea la TIFF, la dezbaterea "Film şi politică": "Eu nu ştiu dacă sunt de stânga sau de dreapta, dar sunt produsul unor ani dispăruţi şi dincolo de bunele mele intenţii sunt urmele părinţilor care m-au călcat în picioare, aile străbunicilor, ale bunicilor care şi-au lăsat pe mine urma pantofului şi care spune aşa: o ţară ca să fie ţară, în afară de limbă, trebuie să aibă două lucruri: educaţie gratuită şi sănătate gratuită”.

Regizorul Tudor Giurgiu i-a mulţumit pentru toate adevărurile inconfortabile pe care le-a spus de-a lungul vremii. "Drum bun!".

Iulian Comănescu: "A murit radioul. Aş putea să vă dau o mulţime de argumente care justifică titlul ăsta".

Şerban Huidu: "Salutare, Naţiune! Pentru mine ziua de ieri a fost una dintre cele mai triste din viaţă. Nu ştiu voi cum simţiţi dar eu am pierdut un om pe care îl credeam nemuritor. Pentru că a fost mentorul, inspiraţia şi modelul meu în a-mi urma cea mai arzătoare pasiune. (...) Mergi cu bine Andrei! De ce dracu’ te-ai grăbit aşa? Vorbeşte cu nenii aia acolo să fie gata un studio pentru când ajungem noi, să reîntregim gaşca! Salutare, Naţiune!".

Mihai Găinuşă: “Cred că a fost cel mai bun om de radio din România. L-am cunoscut şi da, Andrei Gheorghe avea personalitate. Poate nu pe gustul meu atunci, dar era o personalitate. Ţin minte că l-am imitat, l-am făcut personaj în scenete, i-am imitat vocea. Cea mai bună voce din FM. Din păcate ne-a spus prea devreme: "Salutare, naţiune! Salutare, Andrei!".

Cătălin Striblea, realizator Digi FM: "Cel mai mişto lucru pe care l-am auzit azi despre Andrei e şi cel mai îngrozitor pentru noi. Ni l-a spus un ascultător: ”Azi pe Andrei Gheorghe nu l-ar fi angajat nimeni”, aşa rău cum sună, e cel mai bun compliment. Prea sincer, prea direct, prea citit şi prea liber pentru breaslă, aşa cum este ea azi. Rămas bun, Andrei!”.

A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti (secţia rusă-engleză). Şi-a început activitatea jurnalistică în 1991, ca reporter special la Radio Constanţa, unde a rămas până în 1993. A realizat mai multe emisiuni la posturile “Videomania”, “Vineri 13” şi “Midnight Killer” au fost unele dintre cele mai ascultate emisiuni, devenite reper. La Radio Sky Constanţa (1993-1996).

Emisiunea de radio “13-14”, realizată la Pro FM Bucureşti, între 1996 şi 2002, a avut un impact major în rândul ascultătorilor. La postul PRO TV a moderat şi emisiunea “Lanţul Slăbiciunilor”.

Între 2002 şi 2003, a realizat, la Antena 1, emisiunea “Gheorghe” şi a reluat emisiunea “13-14”, mai întâi la Radio 21, şi apoi la Radio Total (2005-2006).

A jucat şi în filme. A avut un rol secundar în filmele “Amen” (2002), de Costa Gavras, “Tinereţe fără tinereţe” (2007), de Francis Ford Coppola. Andrei Gheorghe a realizat şi un scurtmetraj, în 2008, “Dubla personalitate”.

Volumul său “Midnight Killer - Banalitatea s-a născut la oraş”, însoţit de un CD audio în colecţia “Ego Publicistica” de la editura Polirom, a fost publicat în 2006. Jurnalistul a fost în 2010 şi consilier al ministrului Finanţelor, Sebastian Vlădescu, responsabil cu coordonarea Departamentului de Comunicare.

A revenit în radio în 2014 până în 2016, şi a realizat la PRO FM matinalul alături de GreeG.