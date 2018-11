E bine să fie proteste de Ziua Națională?

Se anunță proteste de Ziua Națională. De 1 Decembrie sunt anunțate proteste în Piața Victoriei, după-amiază. Sunt anunțate proteste și la Alba Iulia. Este vorba, se pare, și despre o nouă mobilizare a diasporei. A existat un apel care a circulat zilele trecute pe Facebook ca cei care merg la defilarea de la Arcul de Triumf, atunci când vor defila jandarmii, să se întoarcă cu spatele, doar atât. Ceea ce a stârnit enervarea Jandarmeriei, care a răspuns provocator, pe rețelele de socializare.

Cătălin Striblea: N-am nimic împotriva protestelor. Sunt binevenite oricând. Există un singur risc: provocarea - mașinăria pe care PSD-ul o stăpânește foarte bine și pentru care consultanții dlui Dragnea sunt bine pregătiți vor livra ceva a doua zi despre pângărirea Zilei Naționale.

Moise Guran: O societate vie nu trebuie să se sperie la prima provocare.

Claudiu Pândaru: Nu Piața Victoriei, plină sau goală, îi mai poate opri în acest moment să dea amnistia și grațierea.

Mircea Morariu: Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei pare să arate că parcă guvernarea PSD-ALDE nu și-a făcut planul la gazat populația, la bătut populația și de-abia așteaptă un prilej pentru a mai clama o dată că se pregătește sau s-a încercat o lovitură de stat.

Citiți și: VIDEO. Mesajul de luni al Jandarmeriei, în oglindă cu cel din 9 august

Invitații „Jurnalului de seară” de la Digi24 au răspuns întrebării:

Demonstrații de Ziua Națională - se face sau nu se face un asemenea gest?

Moise Guran: Eu am share-uit respectiva chemare la protest, să-i zicem așa, dar eu mă refer mai degrabă la o demonstrație. De ce trebuie să defilăm în fiecare an? Să ne înțelegem. Eu am mult respect pentru Armata română. De ce? Pentru că doar ea reprezintă un minim de garanție că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva în această zonă - și după cum știm, se întâmplă - nu ne vor pleca copiii la război având o armată profesionistă. Însă eu cred că e timpul ca România să intre în rândul statelor cu tradiție democratică - o să zici că Franța, dar nu știu, e o discuție despre Franța - care de ziua națională nu fac...

Cosmin Prelipceanu: Dacă scoți Franța de la tradiția democratică, discuția noastră se încheie.

Moise Guran: Dar de ce? Mai rămân Germania, Marea Britanie, Statele Unite. Germania e o țară foarte democratică.

Cosmin Prelipceanu: Astăzi. Cu tradiția... Dar hai să ne întoarcem la discuție.

Moise Guran: „Mă duc sâmbătă în Piața Victoriei să afirm niște valori: să nu fim o nație de hoți. Nu mă întorc cu spatele”

Moise Guran: Deci, ideea e în felul următor: cred că în acest an, eu așa cred, că în acest an ar trebui de Ziua Națională să afirmăm niște valori, să zicem să fim cinstiți în țara asta. Vi se pare că ar fi o chemare la ură? Eu aș vrea să nu fim o nație de hoți. Eu mă duc sâmbătă de la 4.00 în Piața Victoriei ca să afirm pentru asta, ca să nu fim o nație de hoți. Dacă cineva se simte ofensat de asta înseamnă că e hoț. Adică cum? De Ziua Națională să nu afirmăm și noi ceva de bine despre națiunea noastră?

Cătălin Striblea: Ți-a zis Jandarmeria că te descalifici și ca om, și ca cetățean.

Moise Guran: Dacă mă întorc cu spatele. Dar eu nu mă întorc cu spatele.

Cătălin Striblea: Să vă zugrăvesc o imagine pe care PSD-ul și-o dorește foarte tare. Fiți atenți la câteva lucruri care s-au întâmplat zilele acestea. Dl. Teodorovici ne pune pe toți într-un țarc, da? În țarcul ăsta, vine Jandarmeria pe lângă el, închipuiți-vă cum ar fi, exact la Catedrală acolo, vine Jandarmeria pe lângă el și vă spune: Bă, dacă vă întoarceți cu spatelen din țarcul ăsta, voi nu sunteți niște buni cetățeni români. Atenție mare: toată lumea trebuie să zâmbească, să se uite la noi. În fața țarcului sunt toate mașinile alea de la Patriarhie, Mecedes, Audi și BMW - erau ale SPP-ului, dar toți demnitarii români le folosesc. Iar deasupra tuturor, într-o turlă, un popă vorbitor al concernului în sine strigă de sus în jos: Bă, săracilor, sunteți invidioși că n-aveți mașinile astea! Asta este imaginea elitei actuale românești conducătoare, fie ea material, fie spiritual.

Citiți și: Gafa lui Teodorovici. Scenariu Moise Guran: Vă amințiți de Ioan Rus? Poate n-a spus întâmplător

Claudiu Pândaru: „Atmosfera este irespirabilă”

Claudiu Pândaru: Ce a reușit dl. Teodorovici să facă este următorul lucru: să le întărească celor care sunt plecați convingerea că n-au plecat degeaba și că au făcut un lucru bun și celor care au rămas, celor din generația noastră, care au copii în școala primară, spre exemplu, sau chiar mai sus, să ne întărească convingerea că fac bine atunci când investesc în paralel față de sistemul de stat în educația copiilor lor și că speră ca aceștia să-și termine educația, să o definitiveze, să-și găsească și un job, nu în România. Atmosfera este irespirabilă, dar eu sper totuși, la scara istoriei, când o să ne dăm niște pași înapoi, peste un deceniu, n-o să ne mai amintim cum arată la față dl. Teodorovici. Nu sunt de acord întrutotul cu Cătălin Striblea, pentru că zugravește o imagine pe jumătate adevărată despre România. România, la o sută de ani, este alcătuită și din: antreprenori, pe care îi duce mintea și au reușit să-și ducă business-urile în afara acestor granițe, este alcătuită din din politicieni luminați la minte și care vorbesc și cunosc europeni - uitați, dl. Cristian Diaconescu....

Moise Guran: Asta a fost discuția noastră pe hol, în timp ce tu, Cosmin, vorbeai cu dl. Diaconescu și ne întrebam: băi, dar de ce nu mai are nevoie de Cristian Diaconescu, știe atât de multe lucruri! Pentru că asta este soarta multor oameni din țara asta care știu lucruri.

Claudiu Pândaru: România este compusă și din preoți, din oameni care îmbracă sutana, dar nu o îmbracă degeaba, au chemare, au crez și, cu care dacă stai de vorbă, găsești lumină în întuneric.

Cosmin Prelipceanu: Sfidarea cu Băi, săracilor, vă e ciudă că nu mergeți și voi cu Merțanuri a existat!

Claudiu Pândaru: Acel om, nu preot, trebuie luat de sutană, dat jos și trimis acasă, să aibă grijă de porci și găini, că de oameni și sufletele lor nu poate.

Cătălin Striblea: Nu vezi, Claudiu, că e taman pe dos? Că nimeni în afară de câțiva oameni la televizor nu sancționează discursul ăsta?

Claudiu Pândaru: Taman pe dos-ul ăsta ni se datorează tot nouă, majorității, care la ultimele alegeri ne-am urinat pe el de vot și am ținut pancarta în Piața Victoriei.

Cosmin Prelipceanu: Mircea Morariu, demonstrații de Ziua Națională - e un lucru bun?

Mircea Morariu: „Am putea să ne acordăm, ca în orice război, două ore de pace”

Mircea Morariu, editorialist: Probabil o să fac notă discordantă, dar cred că nu. Pur și simplu cred că de data aceasta am putea să ne acordăm, ca în orice război, nu două ore de pace, cum suna titlul unei piese de D. R. Popescu, ci 24 de ore de pace. Oricând în alt timp se poate demonstra, se poate ieși în stradă, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme, organizațiile civice au fost mai puțin active. Pot oricând să protesteze. Cred că, totuși, de 1 Decembrie, cel puțin în anul acesta, trebuie să sărbătorim cu toții Centenarul. E adevărat, atunci când s-a făcut Unirea, pe care vrem să o sărbătorim cum o sărbătorim sâmbătă, nu am dorit să ne unim cu hoții și tocmai de aceea mi se pare o aberație să spui că dai amnistie și grațiere în cinstea Centenarului, însă, pe de altă parte, cred că acest Centenar trebuie să fie încercarea de a ne mai da o șansă. Vedeți, foarte adesea în cărțile profesorului Lucian Boia este citată o afirmație celebră a lui Petre Carp, că de fiecare dată România a avut noroc. Pare-mi-se că în suta asta de ani care a trecut de la 1 Decembrie 1918 norocul ne-a cam scăzut. Practic, noroc am avut vreo 20 de ani, în perioada interbelică, sub rezerva de a nu o idealiza. Haideți să încercăm să mai dăm o șansă acestui noroc. Cred că nu servește la nimic să protestăm, cu atât mai mult cu cât acest text ciudat pe care l-au dat publicității oficialitățile Jandarmeriei, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, nu știm cine, că a fost postat pe site-ul DC News, pare să arate că parcă guvernarea PSD-ALDE nu și-a făcut planul la gazat populația, la bătut populația și de-abia așteaptă un prilej pentru a mai clama o dată că se pregătește sau s-a încercat o lovitură de stat.

Cosmin Prelipceanu: Ce vă faceți că oamenii aceștia se pregătesc să dea ordonanță de amnistie și grațiere taman în preajma Zilei Naționale?

Mircea Morariu: Din câte văd, dl. Dragnea nu prea știe ce să facă. Face povestea aia cu Petrică și lupul. Nu știm când o va face și nu cred că o astfel de demonstrație îl va detemina pe dl Dragnea să oprească emiterea respectivei ordonanțe, ba cred, cunoscându-i felul de a fi încăpățânat, că îl va determina să grăbească emiterea respectivei ordonanțe.

Cosmin Prelipceanu: Dar în democrație părțile pot să se exprime.

Mircea Morariu: Oricând o putem face, dar nu neapărat în ziua de 1 Decembrie, mai ales că se împlinesc 100 de ani de atunci.

Claudiu Pândaru: Dar dacă se împlineau 101 se putea, domnule profesor?

Mircea Morariu: Domnule Pândaru, oricând, dar există date simbolice.

„Oamenii au dreptul să întoarcă spatele celor care nu respectă valorile democrației”

Claudiu Pândaru: Știți care e problema? Depinde cu cine vorbești: dacă am vorbi cu un reprezentant al clerului, ar găsi foarte puține zile care nu sunt simbolice în calendarul creștin-ortodox. Dacă ați vorbi cu Ministerul Turismului sau cel al Dezvoltării, ar găsi foarte puțin date și zile în care nu sunt festivaluri. 1 Decembrie nu este ziua României, este ziua românilor, în primul rând, iar 1 Decembrie și această țară a fost construită de români acum 100 de ani punând la temelia ei niște valori. În momentul în care, la 100 de ani, valorile nu sunt acelea care au fost puse la temelia acestei țări, oamenii au dreptul să întoarcă spatele celor care nu le respectă valorile, adică cei care tocmai ei nu respectă Ziua Națională a României, că nu întorc spatele României, tricolorului, drapelului, patriotismului, ci întorc spatele fix celor care nu respectă aceste valori. Nu fac altceva.

Mircea Morariu: E adevărat, dvs aveți dreptate, dle Pîndaru, dar știți ce se întâmplă? Noi am ratat un 1 Decembrie în 1990, când Petre Roman dirija corul împotriva urmașilor celor care într-adevăr au făcut Unirea și de acolo ni se trag multe. N-aș vrea să ratăm și acest 1 Decembrie, măcar o zi din anul Centenar, le-am ratat pe toate celelalte 364 de zile. Eu n-am zis că trebuie să mimăm bucuria. Eu am zis că putem să ne manifestăm și prin tăcere.

Claudiu Pândaru: Atâta vreme cât nu aruncă cu sticle, nu dau cu pumnul, că alea sunt animale, nu sunt ființe umane...

Mircea Morariu: Aveți dreptate, dar ați văzut că în august nu au făcut nimic ca să-i izoleze pe respectivii. Oare o vor face de data asta?

Moise Guran: Aveți o atitudine foarte defetistă, iertați-mă, dle Morariu, cu tot respectul pentru dvs. Eu țin foarte mult la țara mea și eu vă spun în felul următor: că din 100 de ani pe care îi închidem în acest 1 Decembrie, 51 bătuți pe muchie au fost de totalitarism, fără a socoti perioade tulburi chiar și în perioada interbelică, chiar și după 1990. 51 de ani de totalitarism: din 1938 și până în 1989. Cel mai important lucru pe care această națiune îl are astăzi este libertatea, cu forma ei deosebită libertatea de expresie, libertatea de a protesta chiar și de Ziua Națională, libertatea de a cere valori în această țară. Iertați-mă dacă în aceste condiții, prin care țara noastră trece și care-s grele, până acum vorbirăm că pleacă lumea din țara asta, nu stăm ca iepurii cu capul între urechi bucurându-ne că de acest Centenar își vor da o amnistie. Iertați-mă că-mi doresc de la națiunea noastră să fie altceva decât poate a reușit să fie în 100 de ani și să spună asta de 1 Decembrie, proclamând cinste, libertate și alte valori: democrație, integrare europeană, ceea ce n-am reușit în acești 100 de ani. Centenarul sau 1 Decembrie, Ziua Națională, este o sărbătoare a ceea ce ne dorim să fim, pentru că nu suntem mulțumiți de ceea ce am reușit să fim.

Urmăriți continuarea discuției în materialul video de mai sus.

Dezbaterile complete din emisiunea „Jurnalul de seară” le puteți urmări AICI și AICI.

Citiți și:

Ce spune primarul din Alba Iulia despre un eventual boicot la adresa jandarmilor, de Ziua Naţională

Reacţia Vioricăi Dăncilă la mesajul controversat al Jandarmeriei

Unde merge Liviu Dragnea de 1 Decembrie? „Sper să-mi permită sănătatea”

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,